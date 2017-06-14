Скандинавский след Имперского легиона

Шведские националисты, взрывавшие бомбы в Гетеборге, проходили подготовку в петербургской народной дружине. «Резерв», готовивший кадры для Новороссии, выходит на новый уровень.

Три шведа пошли под суд за взрывы в мирном Гетеборге. Националисты из «Северного движения сопротивления» подкладывали бомбы в центры для беженцев. Прокурор указал на российский след: по его словам, шведские уголовники учились военному делу в рядах петербургского Имперского легиона на курсах «Партизан». Организатор курсов, глава регионального легиона и председатель народной дружины Денис Гариев шведов не видел. Но на фото они есть.

Что и где взорвалось

В Швеции, в Гетеборге. Первый взрыв произошел 11 ноября 2016 года в здании шведской левой организации, жертв не было.

Второй взрыв – 5 января 2017 в центре для беженцев на западе Гетеборга. Беженцы не пострадали, один из сотрудников центра получил ранения ног.

Третий взрыв не произошел – взрывное устройство было обнаружено 25 января 2017 года на территории окраинного кемпинга, в котором размещались беженцы. Бестолковые подрывники неправильно собрали схему, и устройство не сработало.

Кто взрывал

Борцы с мигрантами оказались не только неудачливыми саперами, но и никакими конспираторами. Шведская полиция оперативно вышла на след местных жителей, связанных с националистическим «Северным движением сопротивления», а следы ДНК на взрывных устройствах послужили надежным доказательством. В конце января по подозрению в устройстве взрывов были арестованы 23-летний Виктор Мелин (Viktor Melin), 20-летний Антон Тулин (Anton Thulin) и 53-летний Джимми Йонассон (Jimmy Jonasson).

В июне 2017 года расследование было закончено, дело передано в суд. Предъявлены обвинения в покушении на убийство. Как заявил прокурор Матс Юнгквист, он считает совершенные преступления политически мотивированными, но доказательств умысла на терроризм следствие получить не смогло. Обвиняемые вину отрицают.

При чем здесь Петербург

В своем заявлении 9 июня 2017 года прокурор Юнгквист сообщил, что, по данным полиции безопасности, двое обвиняемых, Виктор Мелин и Антон Тулин, летом 2016 года прошли военную подготовку в России, в Петербурге. «Мы можем подтвердить, что они прошли военное обучение в России. Есть фото, на котором они стоят с автоматами Калашникова. Именно тогда они узнали, как изготовить бомбы, использовавшиеся на улицах Гетеборга», – приводит слова Юнгквиста шведская Expressen. В качестве одного из доказательств приводится фото, на котором Мелин и Тулин позируют с АК.

Прокурор прямо называет организацию – курсы «Партизан», которые, «согласно секретному докладу полиции безопасности», связаны с Русским имперским движением, и могут являться его боевым подразделением, принимающим участие в боевых действиях на Украине.



Чей «Резерв»

«Фонтанка», в отличие от прокурора Юнгквиста, не знакома с секретными разработками шведской спецслужбы. Но в этом нет необходимости. Руководитель общественной организации «Резерв», которая проводит курсы «Партизан», – Денис Гариев, он же, судя по сообщениям на тематических ресурсах, возглавляет Русское имперское движение и Имперский легион Петербурга. Официальное наименование «Резерва»: Санкт-Петербургская региональная общественная организация добровольная народная дружина «Резерв-Дружина». Можно посмотреть, например, в перечне народных дружин на сайте городского правительства – эмблема Имперского легиона в комплекте.

Немного абсурда: на том же правительственном сайте можно прочитать выполненное по заказу Смольного научное исследование, авторы которого рассматривают Имперский легион и курс «Партизан» как экстремистские, вовлекающие молодежь в наемничество, связанные с изготовлением взрывных устройств.

О «Резерве» петербуржцы услышали летом 2014 года, когда добровольцы потянулись в Донбасс. Пошла молва о некоем клубе на Дрезденской улице, дававшем волонтерам перед отправкой военную подготовку. Отсюда уезжали и иногда не возвращались. Одними из первых петербуржцев, погибших на Украине, стали выпускники «Резерва» Владимир Мельников и Матвей Ефремов.

«Резерв» украинское направление своей работы никогда не скрывал, напротив, Гариев охотно давал интервью.

Официально «Резерв-Дружина» учреждена в качестве общественной организации летом 2013 года, в качестве соучредителей выступили Денис Гариев, Юрий Мерный и Александр Жучковский. Юрий Мерный «Фонтанке» не знаком. Волонтер Александр Жучковский объяснил, что уже несколько лет к работе «Резерва» отношения не имеет. Сейчас единственным фронтменом «Резерва» выступает Гариев.

Регулярная боевая подготовка националистов началась, видимо, лет на пять раньше регистрации. В 2010 году на съезде соратников руководитель петербургского Русского имперского движения Гариев рассказывал, что занимается подготовкой бойцов уже два года. Потому что в политике успеха нет: «В течение многих лет занимались политикой: ходили на пикеты, участвовали в русских маршах... Власть не замечала… Мы устали, что мы что-то делаем, а история проходит мимо».

Чтобы история не прошла мимо, объяснял Гариев, необходимо готовиться: «Мы занялись тем, что конкретно нужно, – это подготовка к реальным действиям. Русские мужики должны быть готовы, должны уметь взять в руки оружие... Есть сотни тысяч интернет-бойцов, которые сидят на форумах в Интернете и обсуждают ... иго, та-та-та, Америка, не хватает денег… а вот реальных мужиков нет, которые, в случае чего, там натовской угрозы или внутреннего хаоса, выйдут на улицу и наведут порядок, либо поддержат национального лидера, который пойдет к власти». Таких людей, по мнению Гариева, в 2010-м было мало. Тем важнее задача – таких людей искать, объединять и «готовить».

Цитировать Гариева более полно «Фонтанка» не может из-за риска попасть под санкции Роскомнадзора.

Сегодня курсы «Партизан» в «Резерве» – это занятия по тактике боевых действий в городских условиях, по тактике разведывательных групп, военной психологии, точной стрельбе, высотной подготовке, военно-полевой медицине. Цены за двух-трехдневные тренинги щадящие, 5-8 тысяч рублей. Есть и тактические «интенсивы», которые занимают неделю, и шестинедельные курсы.

Ветераны, прошедшие Донбасс, в разговоре с «Фонтанкой» оценили уровень подготовки как «серьезный». По их рассказам, то, что видно на сайте, – внешняя часть «Резерва». Якобы присутствуют и иные программы обучения, предусмотренные для отдельных групп, в которые входят опытные бойцы. В частности, предусмотрены снайпинг, а также диверсионная подготовка.

Слово Дениса Гариева

Телефон председателя народной дружины (и по совместительству главы Имперского легиона) доступен каждому. «Фонтанка» задала вопрос:

- Денис, подскажите, на ваших курсах в августе прошлого года были шведы? Иностранная пресса пишет о том, что националисты, устроившие взрывы в Гетеборге, научились этому у вас.

– Да, я видел. Какое это отношение имеет к нам?

- То есть не было у вас шведов?

– Не было шведов. У нас есть фото этого курса, они выложены в Интернете, там все граждане России.

Конечно, «Фонтанка» посмотрела фото «Партизана» и, действительно, фото шведов на сайте не нашла. Пришлось поискать следы той фотографии, фрагмент которой растиражировала шведская пресса. «Резерв» подвела некоторая беспечность собственных курсантов. Немного внимания, и в соцсети «ВКонтакте» требуемые изображения обнаружились в комментариях петербуржца, именующего себя Добрый:

Фото группы бойцов на природе, двое слева – это, конечно, Мелин и Тулин. Бегать по лесу с массо-габаритными моделями автоматов в России не противозаконно, поэтому лица остальных мы прикрыли.

Фотографии сделаны в популярном у «Резерва» и прочих петербургских экстремалов заброшенном здании, свидетельства тому – фото на сайте курсов «Партизан», настенная роспись та же. Шведов на кадрах нет, но по датам и составу группы очевидно, что это та же группа в то же время, среди персонажей – известный инструктор «Резерва».

Пришлось вновь набрать номер Дениса Гариева, рассказать про обнаруженные фото и предложить скорректировать «неточный» комментарий. Он взял паузу на два часа. На очередной звонок ответил.

- Денис, можете что-нибудь сказать по поводу обучения у вас господ Тулина и Мелина?

– Тулина и Мелина… Нет, не могу ничего сказать.

- То есть вы продолжаете утверждать, что их на вашем курсе не было?

– Я вообще ничего не утверждаю.

– Извините, но несколько часов назад вы утверждали, что никакие шведы у вас не занимались. Прошло три часа, вы говорите, что вообще ничего не утверждаете. Может, посерьезнее подойдем к разговору, не согласны?

– Не согласен. Вы перевираете мои слова.

- Как перевираю?

– Как все журналисты. Я вам сказал, что на интенсиве в августе, о котором у нас фотографии висят, у нас никаких шведских граждан не было.

- А были они или нет вообще, я так понимаю, вы отказываетесь отвечать?

– Да. Кто у нас был, какие у нас граждане приезжают, из Германии, из Прибалтики, из Казахстана, я о них разговаривать с вами не собираюсь.

- Можете сказать, проходят ли у вас минно-взрывную подготовку, саперную подготовку?

– Нет. Мы готовим на наших курсах в русле ДОСААФ, мы не готовим людей ни к каким противоправным действиям, не учим изготавливать взрывные устройства. Все наши программы находятся на нашем сайте.

- Там я видел информацию по минно-взрывной подготовке.

– Нигде в программе курса этого нет.

- Какая-нибудь идеологическая подготовка у вас проводится?

– Нет. У нас курсы в русле ДОСААФ. А идеология этой организации – это государственный патриотизм.

В составе группы со шведскими националистами «Фонтанка» уверенно опознала двух граждан России, петербуржца и жителя Череповца. На просьбу отозваться и рассказать о своей «партизанской» подготовке они не отреагировали. По нашим предположениям, в составе группы шведы Мелин и Тулин были не единственными иностранцами, но установить, кем являются бойцы, чьих фото нет в открытых отчетах «Резерва», пока не получилось.

Всего в соцсети «ВКонтакте» членами сообщества «Курсы «Партизан» себя отметили почти 18 тысяч пользователей социальной сети. Четверо из них под шведским флагом, двенадцать – под финским. Соратников из Прибалтики человек тридцать. Подписчики на Facebook скрыты.

Заграница нам не поможет

Мы связались с Матсом Юнгквистом, пытаясь уточнить, что же стало известно шведской прокуратуре с помощью шведских спецслужб: численность конкретных граждан России, с которыми держат связь члены «Северного движения сопротивления», имеют ли Мелин и Тулин российские корни (а это не очевидно, оказывается, есть достаточно шведов с фамилиями Melin и Thulin), почему обвинение полагает, что именно в России шведов научили собирать самодельные взрывные устройства?

Услышав в телефонной трубке «Fontanka.ru, St.Petersburg», прокурор быстро ответил, что вот прямо сейчас он садится в самолет, а на самолете полетит на очень важную конференцию, на которой нельзя пользоваться мобильными телефонами.

Денис Коротков,

«Фонтанка.ру»