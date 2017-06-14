«Удельная» открыта на вход и выход

Станция метро Петербурга «Удельная» заработала в штатном режиме после проверки вечером в среду, 14 июня. Опасного в вестибюле не нашли.

Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», вход и выход на «Удельную» открыт в 20.31. Спецслужбы проверили бесхозный предмет, забытый в верхнем вестибюле станции. Поезда проезжали «Удельную» с восьми часов.

Часом ранее взрывотехники ОМОН Росгвардии работали на станции «Элетросила», там также бесхозный предмет оказался неопасным.

Станции подземки Петербурга регулярно закрываются с 3 апреля, когда из-за взрыва в вагоне на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» погибли 16 человек (в том числе предполагаемый смертник) и пострадали больше ста пассажиров.