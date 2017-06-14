«Радугу» закрывали из-за оставленного в туалете планшета

Около 700 человек были эвакуированы спецслужбами из торгового комплекса в Петербурге. Причиной стал забытый в туалете планшет.

Как стало известно «Фонтанке», проверка в торговом комплексе на проспекте Космонавтов закончилась к восьми вечера 14 июня. Посетители ТРК «Радуга» смогли вернуться к шопингу. Примерно на полчаса торговые площадки были закрыты, а сотни человек выведены на парковку, как выяснилось, из-за планшетного компьютера в женском туалете.

Забытый гаджет проверили взрывотехники Росгвардии, но ничего опасного не обнаружили.