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14.06.2017 20:03

Вход в РНБ с площади Островского закрыт

Из-за брошенной сумки вход в Российскую национальную библиотеку в центре Петербурга закрыт вечером 14 июня. Для читателей откроют выход с другой стороны.

О ЧП в старейшей библиотеке города на площади Островского 1/3 "Фонтанке" сообщили читатели.

По словам одного из них, в 19 часов сотрудник полиции, дежуривший на объекте, сообщил желавшим войти, что вход запрещён, найден бесхозный объект – сумка.

Приблизительно в 19:05 был вызван наряд полиции. В 19:12 приехала машина полиции, два сотрудника полиции в бронежилетах, без спецсредств вошли в центральный вход библиотеки. По состоянию на 19:27 идёт эвакуация через запасной вход.

В РНБ "Фонтанке" подтвердили, что практически в дверях нашли сумку. Находку оцепили и сейчас проверяют. Читателей сегодня пускать уже не будут. Тех, кто был в библиотеке, выпускают через запасной вход на Садовой улице.

Отметим, что в будние дни РНБ работает до 21.00.


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