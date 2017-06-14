Вход в РНБ с площади Островского закрыт

Из-за брошенной сумки вход в Российскую национальную библиотеку в центре Петербурга закрыт вечером 14 июня. Для читателей откроют выход с другой стороны.

О ЧП в старейшей библиотеке города на площади Островского 1/3 "Фонтанке" сообщили читатели.

По словам одного из них, в 19 часов сотрудник полиции, дежуривший на объекте, сообщил желавшим войти, что вход запрещён, найден бесхозный объект – сумка.

Приблизительно в 19:05 был вызван наряд полиции. В 19:12 приехала машина полиции, два сотрудника полиции в бронежилетах, без спецсредств вошли в центральный вход библиотеки. По состоянию на 19:27 идёт эвакуация через запасной вход.

В РНБ "Фонтанке" подтвердили, что практически в дверях нашли сумку. Находку оцепили и сейчас проверяют. Читателей сегодня пускать уже не будут. Тех, кто был в библиотеке, выпускают через запасной вход на Садовой улице.

Отметим, что в будние дни РНБ работает до 21.00.