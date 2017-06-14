Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек

В результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает CNN 14 июня со ссылкой на полицию Лондона.

По словам властей города, ожидается, что число жертв будет расти, а операция на месте пожара будет «длинной и сложной».

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в Лондоне стали шесть человек.

Пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. По последним данным, не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.