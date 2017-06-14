Петербургские отели увеличили доходы от ПМЭФ на 10% по сравнению с прошлым годом

Петербургские отели увеличили доходы во время Петербургского международного экономического форума на 10% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные сервиса hotelmarketdata.ru, собирающего и анализирующего данные гостиниц Северной столицы.

Как и прогнозировала «Фонтанка», в среднем цены на гостиницы подскочили на 18% к прошлому году. При этом пик роста цен пришелся на нулевой и первый день форума. Напомним, в этом году ПМЭФ проходил в Северной столице с 1 по 3 июня.

Однако загрузка отелей просела. Во второй и третий день форума гостиницы приняли на 16 – 17% меньше гостей, в целом загрузка просела на 8%. Но в итоге показатель среднего дохода на номер все равно оказался в плюсе.

Для пяти-четырехзвездочных отелей, принимающих участников форума, снижение загрузки не обязательно ведет к потере дохода, пояснил генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Отели на ПМЭФ все равно продаются пакетами — на трое или пятеро суток. Многие уезжают после выступления президента, и это закладывается в стоимость», – пояснил он. А вот трехзвездочные отели могли реально потерять постояльцев. «Их стоимость неизбежно росла вслед за более дорогими гостиницами. Несоответствие цены и качества, а также возможные неудобства в связи с ПМЭФ отпугивают туристов», – пояснил он.