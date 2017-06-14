Очевидцы: ТРК «Радуга» эвакуировали из-за предмета с проводами

Торговый комплекс на проспекте Космонавтов в Петербурге эвакуировали вечером 14 июня из-за подозрительного гаджета.

По словам очевидцев, предмет, напоминающий телефон с торчащими из него проводами, нашли в женском туалете торгового комплекса на проспекте Космонавтов, дом 14, около 19 часов.

Посетители ТРК – около 700 человек – были вынуждены прервать шопинг и спешно покинуть здание. На место выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, которые только закончили проверку коробки на станции «Электросила» неподалеку.