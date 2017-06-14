«Фонтанка» за 60 секунд – 14 июня

В Петербурге рассмотрели дела более 500 задержанных на митинге 12 июня. Количество оправдательных решений по ним, можно сказать, символическое – всего четыре. И вынес их один и тот же суд.

Среди задержанных 73 человека оказались несовершеннолетними. Ответственность понесут 43.

Сегодня какой-то прямо судебный день. Смольный подал еще один иск к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском. Два предыдущих оставили без рассмотрения по банальной причине – ответчик закрыл свой офис, и претензии ему не донести.

Еще один спор касается выборов. Замглавы Жилищной инспекции Петербурга в прошлом году проиграл избрание в ЗакС и Госдуму. Теперь он требует признать себя потерпевшим и хочет, чтобы каждая избирательная комиссия заплатила ему по 32 тысячи рублей – за фальсификации.

Добрая новость для водителей. Из-за строительства трассы М11 подрядчик собирался перекрывать Пулковское шоссе в выходные. Но теперь известно: этого не будет.

В Петербурге помпезно встретили нового тренера «Зенита». Роберто Манчини домчал на свою презентацию из аэропорта за 1,5 часа, а там его ждали люди, перепелки и красное сухое. Лицезреть наставника смогли не только высокие чины и пресса, но и болельщики.

«Фонтанка» поговорила еще с одним известным человеком. Он претендовал на звание почетного гражданина Петербурга, но не получил его и этому рад. Интервью с режиссером Александром Сокуровым.

Новости – наше все, и мировые тоже. Смотрим, как Оливер Стоун общается с Владимиром Путиным и рассказываем вам о чем.