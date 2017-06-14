Испытания теплосетей на Васильевском закончились, но горячая вода в дома не вернулась

Жители Васильевского острова уже больше двух недель сидят без воды. Традиционные летние отключения, связанные с испытаниями на теплосетях в Петербурге, завершились по графику 12 июня, но вода вернулась далеко не во все дома.

Утомленные мытьем в тазиках жители Васильевского острова готовы на радикальные меры — некоторые пишут жалобы в прокуратуру, другие нон-стопом звонят аварийным службам. 14 июня горожане обратились и к «Фонтанке». «Обещали дать воду 12.06, но ее до сих пор нет. В некоторых домах отключили и холодную тоже. Администрация бездействует, УК "Мир" дозвониться невозможно – никто не берет трубку. 004 говорят, что у них никаких аварий не зарегистрировано и вода должна быть, но ее нет», – написала в редакцию жительница дома 67-69 по 14-й линии.

Судя по переписке жителей острова в специально созданной группе «ВКонтакте», часть домов уже подключена к горячей воде, где-то ее нет до сих пор. Тем, кому удалось дозвониться в диспетчерскую своей управляющей компании, в большинстве случаев говорили, что проблемы у компании «Теплосети Санкт-Петербурга».

Как объяснили «Фонтанке» в организации, в некоторых домах, их около 40, действительно до сих пор нет горячей воды. Это связано с ветхостью сетей и дефектами, обнаружить которые визуально нельзя. Чтобы выявить такие места, воду в трубы залили раньше обозначенного времени — еще 10 июня. На нескольких адресах скрытые дефекты нашли и залатали: там воду включили сегодня, 14 июня. Еще на двух адресах – Шевченко, дом 16, и переулок Каховского, дом 2, ночью 15 июня будет проведена диагностика. После выявления места вытекания трубу починят. К выходным все дома на Васильевском острове со стороны компании «Теплосети Санкт-Петербурга» будут подключены. Список адресов, по которым воды нет из-за работ компании, доступен на сайте районной администрации.

В остальных случаях техническая возможность вернуть в квартиры горячую воду есть, и горожанам стоит обращаться в управляющие компании. Получить комментарий от УК «Мир» «Фонтанке» оперативно не удалось, однако диспетчер аварийной службы заверила, что отключенных домов в районе много. «Подача воды в систему горячего водоснабжения домов начнется после установления параметров, соответствующих санитарным нормами и правилам», – сообщается на сайте управляющей компании.