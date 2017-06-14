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14.06.2017 19:15
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Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы

Кредиторы ГК «Элис» не смогли взыскать средства, необходимые для достройки ЖК «Звезда». Проиграна битва, но не война, успокаивает дольщиков застройщик.
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
фото с сайта vk.com

В петербургском арбитраже завершилось конкурсное производство в отношении торговой компании «Элис» и ООО «Сергиевское». Обе связаны со строительным холдингом «Элис», терзаемым акционерным конфликтом последние три года. Суд не услышал кредиторов, которые требовали продолжить разбирательство и заставить должников выполнить свои обязательства. Заинтересованную в буквальном смысле сторону удалили из зала суда — дольщица «Звезды» слишком активно вступалась за кредиторов.

Финальное судебное заседание по банкротству ТК «Элис» началось 14 июня с драматической ноты — ходатайства об отводе судьи. На нем настаивало ООО «С.К.Э» (входит в  строительный холдинг «Элис»), а также крупнейший кредитор застройщика – ООО «Аптекарский». Ранее эта компания выкупила долги ГК «Элис» перед Сбербанком в размере более 3 млрд рублей. Предполагалось, что взысканная сумма пойдет на то, чтобы рассчитаться с подрядчиками ЖК «Звезда», почти достроенного на Московском проспекте.  

Процедуру личного банкротства в отношении совладельца ГК «Элис» Вадима Штерцера, а также его партнеров Виктора Нечипоренко и Юрия Петрова Сбербанк инициировал еще весной 2017 года. Причиной стало невыполнение условия мирового соглашения по обслуживанию кредита, по которому все трое выступали поручителями. Сумма требований по каждому иску составила 206,5 млн рублей.

Как пояснил «Фонтанке» Андрей Бровин, генеральный директор «Стройкорпорации Элис» (еще один осколок строительного холдинга, которая и достраивает «Звезду»), требования, которые ООО «Аптекарский» собиралось предъявить к ТК «Элис» (на 100% принадлежит Виктору Ничипоренко), а также ООО «Сергиевское» семьи Юрия Петрова, являются «солидарными», то есть направлены на достижение одного и того же, но разными способами.

Однако судья Покровский отказался включать требования «Аптекарского» в реестр кредиторов и оставил без движения ряд жалоб на действия конкурсного управляющего ТК «Элис». Это вызывает сомнения в беспристрастности судьи, отметила представитель «Аптекарского». Ее мнение поддержали ООО «С.К.Э» и ООО «Арби-Клуб». Но судья решил, что оснований для отвода нет, и продолжил заседание.

Тогда кредиторы попросили не ставить точку в банкротстве ТК «Элис». К примеру, аргументы «Аптекарского», в рассмотрении которых было ранее отказано, сейчас изучают в апелляционной инстанции. Кроме того, привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании помогло бы пополнить конкурсную массу. Против выступила конкурсный управляющий ТК «Элис»: имущество должника полностью распродано, удовлетворить удалось только 0,14% требований третьей очереди, так что платить новым кредиторам все равно нечем. Оснований для привлечения руководства к субсидиарной ответственности нет, добавила она.

Тут не выдержали нервы присутствовавших на заседании дольщиков. «Это деньги на достройку дома. Два года уже тянется!» – с места заявила руководитель инициативной группы Марина Енина. Судья сделал ей замечание, женщина не унималась, и тот удалил ее из зала. Потом развел руками: «При чем тут дольщики, если слушается дело о банкротстве торговой компании?» – «Удивлена не меньше вашего», – ответила конкурсный управляющий. В итоге судья завершил конкурсное производство в отношении торговой компании.

Слушание дела по ООО «Сергиевское» развивалось ровно по тому же сценарию. Судья не внял просьбам ООО «Аптекарский» об отсрочке и закрыл конкурсное производство.

Но точку в этом деле ставить пока рано, уверен Андрей Бровин. По его словам, кредиторы застройщика будут обжаловать решение. «Сегодня мы получили правовую коллизию —  требования к Виктору Нечипоренко и Юрию Петрову как к физлицам были признаны, получены исполнительные листы, возбуждены дела о банкротстве. При этом те же требования к принадлежащим им компаниям суд счел недоказанными», – сказал он.

Впрочем, шансы через личные банкротства взыскать долги, нужные для достройки «Звезды», пока тоже не выглядят стопроцентными. После того как Сбербанк попросил признать несостоятельными Вадима Штерцера и его партнеров, те подали заявления о своем банкротстве. Пока суд оставил их без движения, попросив устранить ошибки в оформлении. Производство по иску Сбербанка к самому Вадиму Штерцеру прекращено: арбитраж счел, что после продажи требований «Аптекарскому» кредитная организация уже не может выступать заявителем. Зато аналогичный иск к Юрию Петрову и Виктору Нечипоренко приняты к рассмотрению.

Напомним, конфликт между собственниками ГК «Элис» Вадимом Штерцером и Андреем Брындиковым развивается с 2014 года с различной интенсивностью. В конце 2015 года стороны договорились о разделе бизнеса, заключив мировое соглашение. В соответствии с ним, финансировать «Звезду» и платить по долгам Сбербанка должна была специально созданная фирма «Эксон филт индастриз», в которую Андрей Брындиков вкладывал оставшиеся за ним активы. Однако затем корпоративная война разгорелась с новой силой, что привело к остановке финансирования и строительства «Звезды».

Сейчас «Стройкорпорация Элис» на свои деньги заканчивает строительство жилого комплекса, но не теряет надежды получить средства от должников «Аптекарского». По данным СПАРК, ранее в числе собственников этой компании числились совладельцы крупной инвестиционной компании «Евроинвест» Юрий Васильев и Андрей Березин, а также председатель совета директоров ПАО «Светлана» Василий Павлов. В 2016 году  «Аптекарский» был перепродан малоизвестной компании «Виктория Страттон ЛТД», зарегистрированной в Белизе.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
Udel
14 июня 2017 г. 19:56
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