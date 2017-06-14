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14.06.2017 19:14

Стрелявший в конгрессменов в США умер от ран

Стрелявший по конгрессменам в окрестностях Вашингтона 66-летний Джеймс Ходжкинсон 14 июня умер от ран. Его личность удалось установить полицейским.

Как передает The Washington Post, стрелявший являлся владельцем компании, занимающейся инспекцией и ремонтом помещений. Однако его лицензия на осуществление предпринимательской деятельности истекла в ноябре 2016 года.

В 2006 году Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и причинении материального ущерба, однако впоследствии обвинения были сняты.

Джеймс Ходжкинсон критиковал в соцсетях Дональда Трампа, а в ходе предвыборной кампании 2016 года сотрудничал со штабом Берни Сандерса.

Бизнесмен открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной площадке, где парламентарии тренировались перед благотворительной игрой. Пострадали пять человек.

Как рассказали свидетели происшествия, Ходжкинсон сделал от 50 до 100 выстрелов из полуавтоматической винтовки. А перед тем как выстрелить, он поинтересовался, кто играет — демократы или республиканцы.

Источник: Медуза


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