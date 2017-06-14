Набрали по объявлению

Разгром от сборной России, война с собственными футболистами, главный тренер, найденный по объявлению в интернете, и сенсационная победа на Кубке Африки. В очередном материале об участниках Кубка конфедераций – 2017 «Фонтанка» рассказывает о самобытной сборной Камеруна.

Место в рейтинге ФИФА

На 1 июня 2017 года сборная Камеруна расположилась на 32-м месте (811 очков), между Нидерландами (820) и Венгрией (802). Максимальная позиция – 11 (ноябрь 2006 – январь 2007, ноябрь – декабрь 2009), минимальная – 79 (февраль – март 2013).

Прозвище

«Неукротимые львы» – официальное прозвище сборной, которое стало данью традиции: африканские болельщики всегда любили сравнивать своих спортсменов с животными. Именно голова льва красуется на эмблеме футбольной команды. Считается, что такое внушительное прозвище обязывает камерунских игроков исповедовать агрессивный и мощный стиль игры.

Рекорды

Свой первый официальный футбольный матч камерунцы провели гораздо позднее остальных участников КК-2017. Произошло это историческое событие лишь в 1960 году, после того как Французский Камерун обрел независимость. Первым соперником стала сборная Джибути (до 1970-х годов — Французское Сомали). И так уж получилось, что эта же встреча до сих пор остается крупнейшей победой Камеруна. «Неукротимые львы» выиграли со счетом 9:2.

Крупнейших поражений три, каждое с разницей в пять мячей. 31 октября 1990 года камерунцы проиграли 1:6 норвежцам, с таким же счетом Россия взяла над ними верх 28 июня 1994 года, ну и Коста-Рика забила пять безответных мячей 9 марта 1997-го.

Напомним немного подробнее о самом приятном из этих матчей для российского болельщика. Та встреча прошла в рамках группового этапа ЧМ-1994 в США. В воротах России играл не кто-нибудь, а нынешний главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов. Олег Саленко, забив пять мячей, установил рекорд чемпионатов мира по наибольшему числу голов в одном матче. Автор единственного мяча сборной Камеруна 42-летний Роже Милла стал на тот момент самым возрастным игроком из когда-либо выступавших на чемпионатах мира по футболу (в 2014-м это достижение перекрыл колумбиец Фарид Мондрагон) и самым пожилым бомбардиром чемпионатов. Однако этой победы сборной России все равно не хватило для выхода из группы с третьего места по дополнительным показателям.

Во многом столь слабая игра «Неукротимых львов» была связана с отсутствием основного вратаря. Камерунские политики оказывали давление на тогдашнего главного тренера Анри Мишеля, требуя, чтобы тот вместо лучшего в истории страны голкипера Жозефа-Антуана Белла доверил место в воротах Тома Н’Коно. Белл, узнав об интригах, наотрез отказался выступать за сборную. В такой обстановке Мишель не решился ввести в состав и Н'Коно, а доверил место в воротах мало кому известному 30-летнему Сонго’о.

«Несмотря на провал сборной, улицы камерунской столицы были на удивление спокойными и пустынными во вторник поздно вечером. Ожидались выступления недовольных, но, судя по всему, камерунцы предпочли остаться у телевизоров, где в прямом эфире обсуждалось поражение команды Анри Мишеля. Комментаторы спрашивали, куда делся миллиард центральноафриканских франков добровольных пожертвований и какие политические изменения могут произойти в стране, где власть имущие всегда использовали футбол в своих целях», – передавал тогда «Франс Пресс».

В этом смысле спустя четверть века обстановка в сборной Камеруна никак не изменилась.

Главный тренер

В бытность игроком бельгиец Уго Броос играл за «Андерлехт» (1970—1983), в составе которого трижды выигрывал чемпионат Бельгии и завоевал Кубок УЕФА, а также «Брюгге» (1983—1988), с которым еще раз дошел до титула чемпиона страны.

На тренерскую работу перешел в 88-м году. В 90-х и начале 2000-х считался одним из лучших бельгийских тренеров, трижды выиграв чемпионат страны (с «Брюгге» в 1992 и 1996 годах и с «Андерлехтом» в 2004-м). Затем в его карьере наступил спад. Успел поработать в чемпионатах Греции, Турции, ОАЭ и Алжира (причем в последних двух странах в качестве ассистента), прежде чем возглавить сборную Камеруна в 2016-м.

Произошло это случайно. Камерунская федерация как раз тогда искала тренера. Поиски происходили не совсем стандартно для профессионального футбола: в интернете было размещено самое обычное объявление. Броос наудачу отправил свою заявку и буквально запрыгнул в последний вагон: у боссов камерунского футбола уже был готовый шорт-лист кандидатов, в который входили три французских специалиста, а также один сербский и один местный. Но поcле отклика от Бросс, все остальные переговоры были прерваны, и контракт был заключен с бельгийцем.

Что и говорить, хозяйство досталось бельгийцу проблемное. В Кубке Африки отказались участвовать сразу восемь игроков основного состава, в том числе один из лучших камерунских игроков – защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. Поначалу Броос пытался договориться с ним, то тщетно. «Матип сразу сказал «нет». Я его просил приехать хоть раз, посмотреть, как у нас сейчас, и если все ему покажется так же плохо, как и раньше, он может уехать. Но он отказался. Жаль — он хороший игрок», – комментировал ситуацию Броос.

Развернулась настоящая война. Федерация футбола Камеруна подала жалобу в ФИФА, и Матипа едва не дисквалифицировали. «Ливерпулю» пришлось ждать до января 2017 года, чтобы выпустить игрока в составе.

«Вы не представляете, какой негатив был вокруг команды. На первой же пресс-конференции меня спросили: что вы будете делать, когда проиграете три своих матча? А состав сборной называли не иначе как «бандой калек», – вспоминал позже Броос.

Закончилось все тем, что Броосу пришлось шерстить по всему миру в поиске новых игроков для сборной и буквально заново собирать команду. Получилось удачно. Камерун под руководством бельгийца впервые с 2002 года выиграл Кубок Африки.

Игроки

Рекордсмен по количеству матчей за сборную Камеруна (137) – защитник Ригобер Сонг, завершивший карьеру в 2010 году. Играл за «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Его двоюродный брат Александр Сонг выступает за «Рубин». Больше всего голов (56) у нападающего Самюэля Это′О, еще играющего за турецкий «Антальяспор», но объявившего о завершении карьеры в сборной.

Из действующих игроков наибольшее количество матчей за сборную у защитника «Лиона» Николя Н’кулу (75) и вратаря «Малаги» Карлоса Камени (72), а голов у нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара (16) и его коллеги по амплуа из «Шальке 04» Эрика Шупо-Мотинга (13). Однако из всех четверых в состав сборной для участия в КК-2017 вошел только Абубакар. За его плечами также и больше всего игр за сборную в нынешнем составе (56). Не был основным игроком на победном Кубке Африки, но в финале против Египта, выйдя в перерыве на замену при счете 1:1, забил чудо-гол, ставший победным.

Главный ветеран нынешней команды – 30-летний полузащитник «Остенде» Себастьен Сиани. Почти всю карьеру, за исключением самого первого сезона 2004/2005, который провел у себя на родине, отыграл в Бельгии. За сборную дебютировал только 10 октября 2015 года в товарищеском матче против сборной Нигерии. В начале карьеры его называли новым Это’О, но не сложилось.

Главной звездой команды считается 21-летний нападающий Кристиан Бассогог, играющий сейчас в китайском «Хэнань Цзянье». Бассогог – главная удача Уго Брооса в непростом деле по поиску новых игроков после массовых отказов прежних лидеров. Был найден в заштатном датском «Ольборге». Стал лучшим футболистом победного Кубка Африки-2017. К его игре со стороны скаутов на Кубке Конфедераций будет приковано особенное внимание.

«Меня как-то спросили: ты в курсе, кто такой Бассогог? Первой моей реакцией было переспросить: кто-кто? А потом я попросил своих знакомых в Дании поглядеть на него, и они сказали, что это быстрый игрок с хорошим контролем мяча. И тогда я послал своего помощника просмотреть его. Он приехал в полном восторге: «Коуч, вы должны сами увидеть этого парня, он вам понравится» – так рассказывал о появлении Бассогога в сборной главный тренер Камеруна.

Его трансфер в китайский клуб, произошедший в 2017 году, стал рекордным для датского футбола: китайцы заплатили 6 млн евро. Никогда прежде никто не уезжал из чемпионата Дании за такие деньги.

Как попали на Кубок конфедераций

Камерунцы отобрались на КК-2017 в феврале 2017 года, в пятый раз выиграв Кубок Африки. Это второй результат после Египта, у которого таких побед семь. О проблемах, с которым пришлось столкнуться Уго Броосу перед этим турниром, мы уже упоминали. На их фоне успех камерунцев стал сенсацией. Для Камеруна нынешний Кубок конфедераций будет уже третьим по счету. Ранее «Неукротимые львы» участвовали в нем в 2001 и 2003 годах. В первый раз выйти из группы с Бразилией, Канадой и Японией им не удалось, зато через два года они дошли до финала, где проиграли только Франции.

Состав на Кубок конфедераций:

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Жорж Бокве («Мьондален»);



Защитники: Амбруаз Ойонго («Монреаль Импэкт»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо»), Коллинз Фэ («Стандард»), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга»), Эрнест Мабука («Жилина»), Жером Гиоата («Паниониос»), Люсьен Овона («Алькоркон»);



Полузащитники: Бенжамен Муканджо («Лорьян»), Жорж Манджек («Метц»), Себастьян Сиани («Остенде»), Арно Сутчин-Джум («Хартс»), Андре-Франк Замбо («Марсель»), Оливье Бумаль («Панатинаикос»);



Нападающие: Венсан Абубакар («Бешикташ»), Жак Зуа («Кайзерслаутерн»), Карл Токо-Экамби («Анжер»), Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Робер Тамбе («Спартак», Словакия), Муми Нгамале («Альтах»).



Расписание игр в России :

18 июня, 21:00, Москва, стадион «Спартак», Камерун – Чили.

22 июня, 18:00, Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург-арена», Камерун – Австралия.

25 июня, 18:00, Сочи, стадион «Фишт», Германия – Камерун.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»