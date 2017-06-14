Суд не стал банкротить заемщика ИК «Энергокапитал»

Иск к ООО «Электронкомплект» в арбитраж подала лишенная лицензии инвестиционная компания «Энергокапитал». Как сообщается на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти 14 июня, заявление о банкротстве «Электронкомплекта» было решено оставить без движения.

От лица истца действовал конкурсный управляющий. В материалах суда говорится, что заявление было подано с нарушением – там отсутствуют сведения об обстоятельствах возникновения задолженности. Поэтому иск был оставлен без движения.

Центробанк лишил «Энергокапитал» лицензии на осуществление брокерской и депозитной деятельности в 2015 году. Весной прошлого года инвестиционная компания попыталась взыскать с ООО «Сфера инвестиций» и ООО «Электронкомплект» 600 млн и 1 млрд рублей. Тогда руководители заявителя, называя ответчиков должниками, говорили, что прекращение обслуживания долга стало одной из причин кризиса ликвидности, а после остановки деятельности брокера.

По данным «Фонтанки», ответчики по искам имели связи с бывшим менеджером «Энергокапитала» и структурами крупной финансово-промышленной группы – ХК «Эго-Холдинг». Последняя владела «Энергокапиталом» до 2012 года.

Взыскать 600 млн со «Сферы инвестиций» у компании не получилось. Заявление вернули истцу из-за неуплаты госпошлины. Иск к «Электронкомплекту» на один миллиард рублей летом прошлого года был удовлетворен.