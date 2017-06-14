Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. За принятие проголосовали 356 депутатов, против — двое, воздержался — один.

Прямая трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента. В соответствии с законодательным актом, мессенджеры обязаны предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона.

Если законопроект вступит в силу, то доступ к мессенджеру может быть заблокирован в случае его нарушения. Метод блокировок в законе описан стандартный: это должны будут делать операторы связи и интернет-провайдеры по требованию Роскомнадзора.

Как сообщала «Фонтанка», поправки к Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были подготовлены и внесены депутатами Марией Мукабеновой, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Нововведения направлены на борьбу с терроризмом и спамом.