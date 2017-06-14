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14.06.2017 18:19

В «Зенит» перешел полузащитник Кузяев из «Ахмата»

Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» (бывший «Терек») достигли договоренности о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Соглашение рассчитано на 3 года.

Далер Кузяев родился в Набережных Челнах, начал заниматься футболом в Оренбурге, но три года провел в системе Академии «Зенита».

В 2012 году Кузяев дебютировал в профессиональном футболе в составе петрозаводской «Карелии», в 2013-м играл за «Нефтехимик».  С 2014 года Далер Кузяев начал выступать за грозненский «Ахмат», в составе которого провел 70 матчей. 


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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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