Блогеру Варламову запретили въезд на Украину

Известному российскому блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину, сообщает 14 июня украинский портал "Апостроф" со ссылкой на официальное письмо из Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание ранее обратилось по этому поводу в ведомство, поскольку Варламов посещал Крым и Донецк, а также публиковал в сети репортажи о своих визитах.

Как сообщается в письме СБУ, согласно ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", принято решение о запрете въезда на Украину "указанному гражданину РФ".