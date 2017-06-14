География Навального правосудия

Еще
02:30 15.06.2017
Пришлите свою новость!
02:19
В прокат выходят «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон
02:02
В кинотеатрах покажут экранизацию подросткового бестселлера “Весь этот мир”
01:57
The Piano Guys отметятся на карте Петербурга
01:39
Театр «Зазеркалье» выпускает оперу «Кармен»
01:16
“Тачки” поборются с современными технологиями
00:54
Самый дорогой арендный коттедж России оценили в 4,5 млн рублей в месяц
00:44
Пентагон подтвердил получение права увеличить количество войск США в Афганистане
00:34
На Дороге жизни в ДТП с грузовиком и легковушками погибла девушка
00:27
Тиллерсон: США обеспокоены сближением России и Турции
00:20
Минфин не видит в повышении ставки ФРС риска для экономики РФ и рубля
00:12
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций
00:05
На Ленинском начинаются ремонт и закрытия
14/06
Биржи США закрылись разнонаправленно
14/06
Глава ЦИК исключила регистрацию Навального на выборах
14/06
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась подделкой
14/06
В начале Бестужевской улицы построят 17-этажный жилкомплекс
14/06
Мэй пообещала тщательное расследование пожара в лондонском жилом небоскрёбе
14/06
Цены на нефть не отреагировали на новую ставку ФРС
14/06
Ефимова показала лучший результат сезона в мире на стометровке брассом
14/06
В Озерках заметили колонну военной техники
14/06
Сенат США одобрил расширение санкций против РФ
14/06
Росздравнадзор забраковал сразу несколько серий популярного гепатопротектора
14/06
Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле
14/06
Бывшая компания экс-президента Балтийского банка вернет себе 400 млн долга
14/06
Корветы "Бойкий" и "Стерегущий" "уничтожили" корабельную группировку в Северном море
14/06
Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло
14/06
ФРС США повысила ставку
14/06
В результате стрельбы в Сан-Франциско погибли два человека
14/06
Эксперты: объем квартир с чистовой отделкой в Петербурге доходит до 40% предложения
14/06
США развернули в южной Сирии реактивные системы залпового огня
14/06
В Петербурге отметят 63-й день рождения Сергея Курехина
14/06
Жюри "Кинотавра" выбрало лучших в отечественном кино
14/06
«Удельная» открыта на вход и выход
14/06
«Радугу» закрывали из-за оставленного в туалете планшета
14/06
Вход в РНБ с площади Островского закрыт
14/06
"Удельная" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета
14/06
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек
14/06
Петербургские отели увеличили доходы от ПМЭФ на 10% по сравнению с прошлым годом
14/06
Очевидцы: ТРК «Радуга» эвакуировали из-за предмета с проводами
14/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 14 июня
14/06
Станция «Электросила» снова доступна для пассажиров
14/06
Испытания теплосетей на Васильевском закончились, но горячая вода в дома не вернулась
14/06
Стрелявший в конгрессменов в США умер от ран
14/06
"Электросилу" закрыли на вход и выход
14/06
Суд не стал банкротить заемщика ИК «Энергокапитал»
14/06
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах
14/06
Личные вещи Одри Хепберн уйдут с молотка
14/06
В «Зенит» перешел полузащитник Кузяев из «Ахмата»
14/06
Блогеру Варламову запретили въезд на Украину
14/06
Следствие требует арестовать 17-летнего участника митинга в Москве
14/06
ММКФ объявил конкурсную и параллельную программу, а также членов жюри
14/06
В Петербурге суды вынесли 0,4 % оправдательных решений по задержаниям на Марсовом поле
14/06
Перевозчиком команд Кубка конфедераций внутри страны стала авиакомпания «Россия»
14/06
В массовом ДТП на Вербной пострадал водитель
14/06
Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?
14/06
Очередной топ-менеджер Аграрного университета подозревается во взятке
14/06
Акционеры «Ленэнерго» утвердили дивиденды и новый совет директоров
14/06
Очевидцы: У Исаакиевского эвакуировали машину с человеком в салоне
14/06
Горсуд обязал губернатора и ЗакС отменить закон, разрешающий монопольные закупки
14/06
К ответственности за участие в митинге на Марсовом поле привлечены 43 несовершеннолетних
14/06
Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин предстанет перед судом
14/06
Верховный суд вернул картину «Христос во гробе» из Русского музея коллекционеру Певзнеру
14/06
ГАТИ: Официального перекрытия Пулковского шоссе на выходных не будет
14/06
«Эспресс-помощь» собрала для петербургских бездомных рекордную сумму
14/06
Пользователям «ВКонтакте» предложили указать свою группу крови
14/06
Суд на Украине отказался признать незаконным запрет российских соцсетей
14/06
Сын главы группы дольщиков ГК "Город" оказался в спецприемнике на Захарьевской
14/06
На Комендантском автомобили подтопило грязевым раствором
14/06
СМИ сообщили о вероятном переносе переговоров по Brexit
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.06.2017 01:08
9 Комментариев

География Навального правосудия

Участие горожан в митинге на Марсовом поле оценили суды. Из 530 человек арестован каждый четвертый, процент оправдательных решений - 0,4. «Фонтанка» составила рейтинг лояльности судов.
География Навального правосудия
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Мощный спецприемник Петербурга к вечеру 14 июня перестал справляться с арестантами, и полиция взмолилась по-сказочному: «Горшочек, не вари». Сигнал бедствия направлен районным судам. Но рассматривая составленные под копирку протоколы на задержанных в День России, они проявили себя по-разному. Фрунзенский и Приморский суды почти не оставляли шансов на освобождение, Василеостровский снизошел до оправдания.

На Марсовом поле 12 июня был задержан 561 человек, на них составили по два протокола за неповиновение полиции и нарушение правил митинга – всего 1122. Изначально планировалось, что все дела рассмотрит Дзержинский суд. Он закрылся на двое суток, но все равно захлебнулся и запросил помощи у коллег. Всего в отправлении правосудия были задействованы 17 районных судов.

Вмененные статьи имеют широчайшую вилку наказаний. За неповиновение – от 500 рублей штрафа до 15 суток ареста. За участие – 10-20 тысяч штрафа или обязательные работы до 40 часов.

Дзержинский положил начало серийным арестам. Через него прошли 27 человек, четырнадцать получили от пяти до пятнадцати суток. Оправдательных решений нет. Общая сумма наложенных штрафов – 269 тысяч рублей. Минимальным наказанием, штрафом 5500 рублей, осудили 71-летнюю Аллу Черную.

Эстафету охотно подхватил Фрунзенский райсуд. На него пришлись 58 задержанных. Судьи арестовали 45 человек (77 %). Еще девять человек отправлены на обязательные работы. Нашлось во Фрунзенском и место человеческому. После ареста на восемь суток Ирины Муртазиной ее мать Эвелина попросила аналогичное наказание и была услышана.

Такая же нагрузка – 58 дел – досталась Красносельскому суду, но он проявил полярное коллегам отношение к задержанным. Судьи ограничились только штрафами.

Адвокат Леонид Крикун, работавший в Красносельском, отметил:

«Судьи, как правило, штрафовали по минимальной планке – 10 тысяч за участие и 500 за неповиновение».

Кроме Фрунзенского, репрессивным уклоном отметился Петроградский суд. Из 32 фигурантов 25 (78 %) были отправлены под арест. Два человека, впрочем, до спецприемника не доехали. Они осуждены на двое суток, срок изоляции истек днем 14 июня. Их отпустили.

Для наглядности «Фонтанка» составила интерактивный рейтинг лояльности.
Черным выделены суды, принявшие решение об аресте половины и более задержанных. Красным – выносившие хотя бы одно постановление об аресте. Фиолетовым – ограничившиеся штрафами. Зеленым – прекративший дела за отсутствием состава правонарушения.

По данным «Фонтанки», двухсуточные наказания наибольшее распространение получили в Калининском суде. Он продолжал рассматривать дела до вечера 14-го, когда в спецприемнике на Захарьевской улице уже случился коллапс fontanka.ru/2017/06/14/148/.  (На утро в спецприемнике содержались 27 человек, а массовый наплыв арестантов (128) парализовал работу учреждения к четырем дня). Несколько не связанных друг с другом источников пересказали «Фонтанке» легенду, согласно которой полиция послала судам знак бедствия: «Горшочек, не вари». Адвокат Игорь Ан, работавший сегодня в Калининском, подтвердил нашему изданию, что слух о просьбе ГУ МВД действительно циркулировал в коридорах суда, и заметил:

«Не уверен, что это взаимосвязано, но во второй половине дня судьи Калининского стали выносить постановления об аресте на двое суток и отпускали задержанных. Мне известны четыре таких случая».

Всего через Калининский суд прошли 54 человека. Аресту подверглись полтора десятка. Ему же, суду, принадлежит рекорд суровости. Петербуржец Петр Яблонский отправлен под арест на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством послужила административная ответственность за митинг 26 марта.

В Выборгском суде Петербурга рассмотрели дела 34 человек (два ареста, один фигурант отправлен на обязательные работы, остальным – штрафы). Их интересы, в частности, представлял адвокат Павел Ясман – бывший следователь, якобы «перекованный» в защитники акционистом Петром Павленским. Они встретились в уголовном деле по поджогу покрышек на Мало-Конюшенном мосту, согласно фольклору после многочасовых бесед Ясман решил снять мундир следователя и ушел в адвокаты.

«Судьи Выборгского были настроены лояльно, – сказал он «Фонтанке». – За неповиновение штрафовали на 500 рублей или сутки ареста, засчитывали срок содержания в отделе полиции и отпускали. За участие в митинге давали минимальные 10 тысяч или вообще ниже низшего предела – например, 5000 рублей».

Судьи Смольнинского проявили чудеса согласованности. Всем пятерым фигурантам вменили одинаковый штраф 10500 рублей за две статьи.

В других судах гармонии не наблюдалось. Адвокат Андрей Петрошенко, работавший в Невском (56 осужденных, 9 арестов), привел пример:

«Одна и та же судья оштрафовала 28-летнего задержанного со стабильным заработком на 10 тысяч, а 22-летнюю мать маленького ребенка – на 15 тысяч. Логику вынесенных решений понять трудно. Возможно, лояльнее относились к тем, кто вел себя спокойно, не добивался правды всеми возможными способами, не закидывал ходатайствами, не спорил».

Счастливчиками можно назвать 29 петербуржцев, доставленных в Василеостровский суд. Четыре материала судья Юрий Гершевский прекратил за отсутствием состава правонарушения. Его милость подняла процент оправдательных решений с нуля до 0,4.

По данным «Фонтанки», к позднему вечеру 14 июня суды рассмотрели дела 530 человек. Административному аресту подверглись 148, или 28 % от общего количества задержанных. Около тридцати дел отложены на более поздние даты, с 15 по 26 июня.

Как сообщила «Фонтанке» член наблюдательной комиссии Яна Теплицкая со ссылкой на администрацию спецприемника на Захарьевской улице, к десяти вечера размещен 141 человек. Лимит учреждения – 202 места. Всего, с учетом арестованных по другим делам, в спецприемнике сейчас находятся 169 человек. Тем не менее, часть осужденных, как следует из сообщений в социальных сетях, перевозят в изолятор в Гатчине.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
Роба
15 июня 2017 г. 02:26
chernousova:
Важно фиксировать имена, фамилии, явки всех приспешников режима, начиная от водителей автозаков и по вертикали. Что бы никто не ушел и тем более не перекрасился в очередной раз, когда закончится их время.
Да, и не забудьте одно! Что они, не успевшие перекрасится, могут показать на вас пальцем! И потом им будет плевать, как вы будете себя обеливать и оправдывать. Ведь в толпе достаточно подать клич, указав на обидчика. Тот кто толкает камень в гору, при неловком движении попадает под этот камень! Аксиома. Почитайте на досуге Эзопа-древнегреческого поэта-баснописца.
Доверчивый
15 июня 2017 г. 01:53
Очень наглядно: независимого суда нет, а есть исполнение указаний глав администраций. Фокус-то с разоблачением!
trash_tiger
15 июня 2017 г. 01:52
fw252: Эх, дядя, дядя... Тут ить только лампочки вкрутить.
1405142852_2
Доверчивый
15 июня 2017 г. 01:50
AK™: Масса уже скопилась.
fw252
15 июня 2017 г. 01:44
майдан так и начинался — власти решили быть построже с негодяями. кажется, наверху начали раскачивать лодку. не иначе как Путина решили на пенсию провожать.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
География Навального правосудия
Тиллерсон: США обеспокоены сближением России и Турции
Мэй пообещала тщательное расследование пожара в лондонском жилом небоскрёбе
В Озерках заметили колонну военной техники
Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле
Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло
В результате стрельбы в Сан-Франциско погибли два человека
США развернули в южной Сирии реактивные системы залпового огня
Арест по семейным обстоятельствам
Вход в РНБ с площади Островского закрыт
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?

В Хельсинки появился «вязаный» трамвай

В пятницу водителям, въезжающим на Крестовский, понадобится пропуск

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.