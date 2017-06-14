География Навального правосудия

Участие горожан в митинге на Марсовом поле оценили суды. Из 530 человек арестован каждый четвертый, процент оправдательных решений - 0,4. «Фонтанка» составила рейтинг лояльности судов.

Мощный спецприемник Петербурга к вечеру 14 июня перестал справляться с арестантами, и полиция взмолилась по-сказочному: «Горшочек, не вари». Сигнал бедствия направлен районным судам. Но рассматривая составленные под копирку протоколы на задержанных в День России, они проявили себя по-разному. Фрунзенский и Приморский суды почти не оставляли шансов на освобождение, Василеостровский снизошел до оправдания.

На Марсовом поле 12 июня был задержан 561 человек, на них составили по два протокола за неповиновение полиции и нарушение правил митинга – всего 1122. Изначально планировалось, что все дела рассмотрит Дзержинский суд. Он закрылся на двое суток, но все равно захлебнулся и запросил помощи у коллег. Всего в отправлении правосудия были задействованы 17 районных судов.

Вмененные статьи имеют широчайшую вилку наказаний. За неповиновение – от 500 рублей штрафа до 15 суток ареста. За участие – 10-20 тысяч штрафа или обязательные работы до 40 часов.

Дзержинский положил начало серийным арестам. Через него прошли 27 человек, четырнадцать получили от пяти до пятнадцати суток. Оправдательных решений нет. Общая сумма наложенных штрафов – 269 тысяч рублей. Минимальным наказанием, штрафом 5500 рублей, осудили 71-летнюю Аллу Черную.

Эстафету охотно подхватил Фрунзенский райсуд. На него пришлись 58 задержанных. Судьи арестовали 45 человек (77 %). Еще девять человек отправлены на обязательные работы. Нашлось во Фрунзенском и место человеческому. После ареста на восемь суток Ирины Муртазиной ее мать Эвелина попросила аналогичное наказание и была услышана.

Такая же нагрузка – 58 дел – досталась Красносельскому суду, но он проявил полярное коллегам отношение к задержанным. Судьи ограничились только штрафами.

Адвокат Леонид Крикун, работавший в Красносельском, отметил:

«Судьи, как правило, штрафовали по минимальной планке – 10 тысяч за участие и 500 за неповиновение».

Кроме Фрунзенского, репрессивным уклоном отметился Петроградский суд. Из 32 фигурантов 25 (78 %) были отправлены под арест. Два человека, впрочем, до спецприемника не доехали. Они осуждены на двое суток, срок изоляции истек днем 14 июня. Их отпустили.

Для наглядности «Фонтанка» составила интерактивный рейтинг лояльности.

Черным выделены суды, принявшие решение об аресте половины и более задержанных. Красным – выносившие хотя бы одно постановление об аресте. Фиолетовым – ограничившиеся штрафами. Зеленым – прекративший дела за отсутствием состава правонарушения.

По данным «Фонтанки», двухсуточные наказания наибольшее распространение получили в Калининском суде. Он продолжал рассматривать дела до вечера 14-го, когда в спецприемнике на Захарьевской улице уже случился коллапс fontanka.ru/2017/06/14/148/. (На утро в спецприемнике содержались 27 человек, а массовый наплыв арестантов (128) парализовал работу учреждения к четырем дня). Несколько не связанных друг с другом источников пересказали «Фонтанке» легенду, согласно которой полиция послала судам знак бедствия: «Горшочек, не вари». Адвокат Игорь Ан, работавший сегодня в Калининском, подтвердил нашему изданию, что слух о просьбе ГУ МВД действительно циркулировал в коридорах суда, и заметил:

«Не уверен, что это взаимосвязано, но во второй половине дня судьи Калининского стали выносить постановления об аресте на двое суток и отпускали задержанных. Мне известны четыре таких случая».

Всего через Калининский суд прошли 54 человека. Аресту подверглись полтора десятка. Ему же, суду, принадлежит рекорд суровости. Петербуржец Петр Яблонский отправлен под арест на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством послужила административная ответственность за митинг 26 марта.

В Выборгском суде Петербурга рассмотрели дела 34 человек (два ареста, один фигурант отправлен на обязательные работы, остальным – штрафы). Их интересы, в частности, представлял адвокат Павел Ясман – бывший следователь, якобы «перекованный» в защитники акционистом Петром Павленским. Они встретились в уголовном деле по поджогу покрышек на Мало-Конюшенном мосту, согласно фольклору после многочасовых бесед Ясман решил снять мундир следователя и ушел в адвокаты.

«Судьи Выборгского были настроены лояльно, – сказал он «Фонтанке». – За неповиновение штрафовали на 500 рублей или сутки ареста, засчитывали срок содержания в отделе полиции и отпускали. За участие в митинге давали минимальные 10 тысяч или вообще ниже низшего предела – например, 5000 рублей».

Судьи Смольнинского проявили чудеса согласованности. Всем пятерым фигурантам вменили одинаковый штраф 10500 рублей за две статьи.

В других судах гармонии не наблюдалось. Адвокат Андрей Петрошенко, работавший в Невском (56 осужденных, 9 арестов), привел пример:

«Одна и та же судья оштрафовала 28-летнего задержанного со стабильным заработком на 10 тысяч, а 22-летнюю мать маленького ребенка – на 15 тысяч. Логику вынесенных решений понять трудно. Возможно, лояльнее относились к тем, кто вел себя спокойно, не добивался правды всеми возможными способами, не закидывал ходатайствами, не спорил».

Счастливчиками можно назвать 29 петербуржцев, доставленных в Василеостровский суд. Четыре материала судья Юрий Гершевский прекратил за отсутствием состава правонарушения. Его милость подняла процент оправдательных решений с нуля до 0,4.

По данным «Фонтанки», к позднему вечеру 14 июня суды рассмотрели дела 530 человек. Административному аресту подверглись 148, или 28 % от общего количества задержанных. Около тридцати дел отложены на более поздние даты, с 15 по 26 июня.

Как сообщила «Фонтанке» член наблюдательной комиссии Яна Теплицкая со ссылкой на администрацию спецприемника на Захарьевской улице, к десяти вечера размещен 141 человек. Лимит учреждения – 202 места. Всего, с учетом арестованных по другим делам, в спецприемнике сейчас находятся 169 человек. Тем не менее, часть осужденных, как следует из сообщений в социальных сетях, перевозят в изолятор в Гатчине.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»