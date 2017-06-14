Следствие требует арестовать 17-летнего участника митинга в Москве

Следственные органы российской столицы 14 июня потребовали арестовать 17-летнего участника несогласованной протестной акции в центре Москвы, которая состоялась 12 июня. Михаила Галяшкина обвиняют в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.

Ходатайство об аресте подростка поступило в Басманный суд города, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Михаил Галяшкин был задержан в ходе митинга после распыления перцового газа. Как ранее сообщала «Фонтанка», 12 июня на несанкционированной акции оппозиции в Москве были задержаны 136 подростков.