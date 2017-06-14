В Петербурге суды вынесли 0,4 % оправдательных решений по задержаниям на Марсовом поле

В Петербурге рассмотрены дела в отношении более 500 задержанных на Марсовом поле 12 июня. Процент оправданий близок к нулю, четверть фигурантов подверглась арестам.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 14 июня семнадцать районных судов Петербурга вынесли постановления о привлечении к ответственности почти всех граждан, доставленных в отделы полиции с Марсова поля, где проводился антикоррупционный митинг. На каждого задержанного составили по два протокола – по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции» (до 15 суток ареста) и 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения митинга» (штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов). Итоговое количество протоколов – 1122, общее количество задержанных – 561.

«Фонтанка» проанализировала открытые данные в социальных сетях и телеграм-каналах по рассмотрению дел. К вечеру 14 июня вынесены решения в отношении более 510 человек, соответственно, рассмотрено более 1000 материалов. Только по четырем из них (менее 0,4 %) дела прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Все они приходятся на Василеостровский районный суд, и все их вынес один судья – Юрий Гершевский.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге, по состоянию на 16:00 в спецприемнике ГУ МВД на Захарьевской улице находятся 128 человек, арестованных за участие в митинге. Таким образом, доля «арестных» решений – более 23 % от всех рассмотренных в настоящее время дел. Как следует из информации общественных наблюдателей, «репрессивным» уклоном отметились Фрунзенский, Петроградский и Приморский суды. На них приходится, по предварительным данным, 91 решение об аресте.

В Санкт-Петербургском городском суде вечером 14 июня уточнили, что четыре райсуда – Калининский, Куйбышевский, Невский и Фрунзенский – продолжают слушать материалы.