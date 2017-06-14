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14.06.2017 17:15

Перевозчиком команд Кубка конфедераций внутри страны стала авиакомпания «Россия»

FIFA подписала партнерский договор на перевозку футболистов по российским городам на время Кубка конфедераций с «Россией». Соревнования пройдут в том числе в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», традиционным партнером федерации на международных линиях является авиакомпания Qatar Airways. Однако на время проведения соревнований организаторы должны выбрать одного из авиаперевозчиков той страны, где проходит Кубок конфедераций. В 2017 году им стала авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот».

За две недели, по данным нашего издания, авиакомпания совершит более 30 специальных рейсов между городами России, где будут проходить матчи, а также за рубеж. В частности, «Россия» получила слоты для выполнения данных рейсов (слот – время вылета) на 15 июня из «Внуково» в «Пулково» в 16.00 и 17 июня из «Пулково» во «Внуково» в 22.05 на самолет А-319.

Игры Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия состоится в Северной столице (сборная России встретится со сборной Новой Зеландии). Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.


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