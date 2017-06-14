Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?

14.06.2017 17:12

Ровно 32 года назад в Эрмитаже произошла страшная трагедия, потрясшая не только все музейное сообщество, но и практически весь мир. 15 июня 1985 года житель литовского города Каунас Бронюс Майгис плеснул на полотно Рембрандта "Даная" серной кислотой. Зачем он это сделал? Вспоминает Константин Ранкс.

15 июня. В этот день в 1985 году в Эрмитаже случился акт вандализма — житель города Каунаса Литовской ССР Бронюс Майгис плеснул на полотно кисти Рембрандта «Даная» серной кислотой и нанес два сквозных пореза. Несмотря на экстренные меры, красочный слой был частично утрачен, и «Даная» ушла на реставрацию, которая длилась почти 12 лет.

Действие Бронюса Майгиса удивили специалистов. Его нельзя было назвать одержимым какой-то манией, и первые экспертизы признали его здоровым. Тем более что поначалу он говорил, что совершил нападение на картину в рамках политического протеста, против оккупации Литвы Советским Союзом перед Второй мировой войной.

Затем он сделал акцент на том, что его всегда раздражали развратные картины и он чувствовал необходимость уничтожить эти публичные образцы разврата, каковой является обнаженная Даная. У следователей были сомнения, поэтому пришлось отправиться на родину преступника.

Оказалось, Майгис не окончил даже школу. После службы в Советской Армии он работал в том числе на радиозаводе. Там у него возникли проблемы со зрением. Он уволился и стал жить у знакомых в подсобке, хлопоча о пенсии. Он был склонен к пространным рассуждениям, в которых сплетались самые разные темы — и идеи национализма, и борьбы с растущим растлением общества. В каморке у Майгиса были действительно обнаружены репродукции «Данаи» и ряда других картин, которые, правда, находились в московских музеях. Оказывается, у него было несколько вариантов своей акции и в Ленинград он поехал потому, что были билеты на поезд.

Майгис в итоге отправился в психиатрическую клинику в Черняховске, где спокойно, без каких-либо эксцессов просидел до 1992 года. Затем его отправили в Литву, в Вильнюсскую психиатрическую клинику, где он и пребывал до 2006 года – позже его перевели в местный дом престарелых. По мнению медиков, он действительно страдал психическим заболеванием, которое локализовалось в виде навязчивой идеи борьбы с развратом – то есть обнаженной натурой.

Со временем он опять стал трактовать свои действия как арт-протест против оккупации Литвы Советским Союзом. Однако ни он сам, ни даже те, кто разделяет идеи литовского национализма, не могут понять, почему он выбрал своей жертвой именно «Данаю» или других обнаженных красавиц, которых никак нельзя связать ни с Россией, ни с большевизмом.

Или всё-таки тяга к славе Герострата всегда теплится в глубине любой человеческой души?

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