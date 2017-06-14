Очередной топ-менеджер Аграрного университета подозревается во взятке

Сотрудники ФСБ задержали директора центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского аграрного университета (СПбГАУ) днем 14 июня. Следствие возбудило дело о взятке.

Как стало известно «Фонтанке», глава международного центра Дмитрий Кравцов был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и области в момент получения денег от гражданина СНГ. Крупная сумма якобы полагалась за приглашение его родственника на учёбу.

Следственный отдел Пушкинского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело. Как полагает следствие, в деле топ-менеджера Аграрного университета это может оказаться не единственным эпизодом.

В УФСБ от комментариев отказались. Центр оказался недоступен ни по одному телефону.

Напомним, что осенью 2016 года за взяточничество были задержаны еще двое сотрудников вуза – декан юрфака Исабала Зейналов обвиняется в получении 300 тысяч рублей со студентов Аграрного университета, а начальник административно-правового управления Руслан Магомаев был арестован за «решение вопросов», касающихся судьбы одного из филиалов СПбГАУ посредством взятки в полтора миллиона рублей. Его дело уже направлено в суд, как и дело начальника управления развития и капитального строительства Аграрного университета Израиля Глузмана. По версии следствия, он получил 200 тысяч от потенциального арендатора за подпись в договоре на одно из помещений университета в ноябре 2016 года.

После всех трех историй ректор вуза Сергей Широков был освобожден от должности.