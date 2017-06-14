Акционеры «Ленэнерго» утвердили дивиденды и новый совет директоров

На общем собрании акционеров петербургского «Ленэнерго» было решено направить на дивиденды четверть всей прибыли за прошлый год. Кроме того, утвержден новый состав совета директоров.

О решениях акционеров рассказал 14 июня источник, близкий к компании. Общий объем отчислений на дивиденды составил 1,9 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» писала о том, что нераспределенная прибыль за 2016 год составила порядка 7,5 млрд рублей. Дивиденды составят 0,1331 руб. на одну обыкновенную акцию и 8,107405 руб. – на привилегированную.

Кроме того, акционеры утвердили новый состав совета директоров. В него, в частности, вошли представители Смольного – председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук и его первый заместитель Ольга Колесникова, глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, зампред Жилищного комитета Петербурга Людмила Соловьева, замглавы комитета имущественных отношений Петербурга Марина Янкина, первый зампред комитета по тарифам Петербурга Гасан Сафаров.

В составе также и.о. гендиректора «Ленэнерго» Роман Бердников, гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин и его заместители Константин Петухов, Егор Прохоров и Сергей Сергеев, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин и директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Сниккарс.

Ранее сообщалось, что ПАО «Ленэнерго» получило по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 7,561 млрд рублей. 2015 год компания закончила с убытком в 5,916 млрд. Объем капитальных вложений в 2016 году утроился и достиг 21,898 млрд рублей. Это связано с исполнением накопленных обязательств по технологическому присоединению по программе, которая финансировалась за счет облигаций федерального займа.