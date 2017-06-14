Горсуд обязал губернатора и ЗакС отменить закон, разрешающий монопольные закупки

Городской суд Санкт-Петербурга 14 июня удовлетворил требования теруправления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) и обязал Законодательное собрание Петербурга (ЗакС) и губернатора отменить статью 7-1 городского закона "О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга…", позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни.

Решение, как сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

Жалобу в петербургский УФАС изначально подавал глава петербургской «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев. Он обращал внимание на то, что депутаты петербургского парламента заключают договор на транспортное обслуживание без конкурса. Так, в конце декабря 2016 года ЗакС заключил контракт с автопредприятием «Смольнинское» на 439 млн рублей на транспортное обслуживание депутатов и государственных служащих сроком на три года.

Ранее прокуратура и УФАС уже указывали на то, что петербургский закон противоречит федеральному, который гарантирует конкуренцию на рынках. В ЗакС был внесен законопроект об отмене статьи 7-1, однако принят так и не был.

В феврале 2017 года УФАС указало ЗакСу на нарушения при заключении договора. В ответ спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не согласен с решением УФАС и против того, чтобы депутатов возили «рога и копыта». После этого УФАС обратилась в суд с требованием отменить норму, разрешающую монополию не только в области автоперевозок, но и, например, в части организации общественного питания при проведении мероприятий органами госвласти. Также норма разрешала монополию в сфере технического обслуживания и ремонта объектов гражданской обороны, коммунального обслуживания органов власти, инженерных изысканий, проектирования и содержания мостов, тоннелей, подземного транспорта. То же самое было разрешено в части обеспечения информационных и коммуникационных систем деятельности госвласти, оценки имущества, оформления к праздникам и памятным датам, погребения тех, кто не имеет близких родственников или не опознан, наружного освещения, аварийных работ на сетях инженерного обеспечения.

Судья городского суда Олеся Павлова 14 июня согласилась с доводами УФАС и прокуратуры и вынесла решение, согласно которому закон должен быть отменен. У отвечиков — ЗакСа и губернатора – есть месяц для его обжалования.

По словам главы «Трансперенси» Дмитрия Сухарева, после вступления в силу решения у петербургского ЗакСа будет 6 месяцев, чтобы привести законодательство в соответствие с федеральным. «Если это не будет сделано – президентом выносится предупреждение в адрес ЗакСа. Если и после этого (в течение трёх месяцев) ЗакС продолжит прятать голову в песок, принимается решение о роспуске», – добавил он.