К ответственности за участие в митинге на Марсовом поле привлечены 43 несовершеннолетних

Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за участие в митинге на Марсовом поле, составило 43. Статистику «детской» доли в протестах привел аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Как следует из сообщения Агапитовой, 14 июня на оппозиционном митинге в День России были задержаны 73 человека младше восемнадцати лет.

«В отношении тридцати протоколы не составлялись по тем или иным причинам», – уточнили в аппарате.

К ответственности за неповиновение полиции привлечены 11 несовершеннолетних, остальным вменили нарушение правил проведения митинга. Все они к вечеру 14 июня отпущены домой.

Всего после митинга на Марсовом поле к административной ответственности привлечен 561 человек. Ранее ГУ МВД утверждало, что количество несовершеннолетних в этой массе составляет четверть. Судя по статистике аппарата детского уполномоченного, – менее 10 процентов.