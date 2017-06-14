Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин предстанет перед судом

Расследование по делу администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина завершено в Петербурге. Как только обвинительное заключение утвердит прокуратура, обвиняемый в доведении до самоубийства подростков предстанет перед судом.

Как сообщает 14 июня Следственный комитет России, Будейкину вменяется два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае 2016 года от суицида отговорили полицейские, 16-летнюю школьницу из Тюмени удалось спасти врачам. Общение Лиса с подростками происходило в соцсети «ВКонтакте». В ходе предварительного следствия Филипп признал свою вину.

Напомним, о «группах смерти» стало известно благодаря расследованию «Новой газеты». Как писали журналисты, школьников приглашали в закрытые группы, предлагали сыграть в игру и выполнить ряд заданий, финальным из которых было — расстаться с жизнью. Предположительно жертвами этих групп стали больше 20 подростков по всей стране, однако доказательство причастности к их гибели конкретных лиц осложняется тем, что, прежде чем совершить роковой шаг, школьники удаляли всю переписку с кураторами из своих аккаунтов.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению причастных к смерти школьников лиц.