Верховный суд вернул картину «Христос во гробе» из Русского музея коллекционеру Певзнеру

Верховный суд пересмотрел решение о конфискации картины «Христос во гробе» у коллекционера Александра Певзнера. Полотно, которое находится на хранении у Русского музея, должно быть возвращено владельцу.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Крупский, сегодня, 14 июня, состоялось заседание президиума Верховного суда. Своим постановлением он отменил определение судебной коллегии ВС по уголовным делам от 28 апреля 2016 года.

Этим определением, пояснил защитник, возвращено в силу решение судебной коллегии Ленинградского областного суда, которая в рамках прекращенного уголовного дела о контрабанде вернула конфискованную картину коллекционеру.

Как уточнил Крупский, настоящее местонахождение «Христа во гробе» доподлинно неизвестно, но, по логике, полотно должно храниться в самом Русском музее.

«Во всяком случае, при прекращении дела оно было передано учреждению на хранение», – добавил адвокат.

Дело о контрабанде было прекращено в ноябре 2013 года по сроку давности. Процедура передачи картины коллекционеру, живущему за границей, пока неизвестна.