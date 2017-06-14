ГАТИ: Официального перекрытия Пулковского шоссе на выходных не будет
Участники строительства трассы М11 не подавали заявок в ГАТИ по поводу перекрытия Пулковского шоссе. Это значит, что в ближайшие выходные дорога перекрыта не будет.
Как рассказали "Фонтанке" в ведомстве 14 июня, срок информирования о перекрытии должен быть не менее трех суток. Это значит, что если даже подрядчик оперативно подаст все документы, к уик-энду он не успеет.
Ранее представители ICA construction, которая строит трассу, рассказали, что намерены перекрывать шоссе на 3,5 часа в течение трех ночей. Первое ограничение движения было запланированно уже на ближайшие выходные. Подрядчик упомянул, что перекрыть Пулковское шоссе в начале июня им помешал Петербургский международный экономический форум. Между тем 17 июня в Петербурге стартует еще одно международное событие – Кубок конфедераций ФИФА-2017.
В пресс-службе ICA Construction пояснили, что названные их представителем даты носили приблизительный характер. Все перекрытия будут происходить строго по согласованию с ГАТИ и другими ответственными службами.
Справка:
Участок скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург на 543 км – 684 км (7 и 8 этапы) строится со второго квартала 2015 года. Окончание строительства намечено на второй квартал 2018 года. Высокоскоростная трасса будет платной. Генподрядчик – компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети». Заказчик – консорциум «Магистраль двух столиц», в который входят ВТБ и французская компания Vinci. Скоростная платная трасса М-11 станет альтернативой трассе М-10 «Россия». Расчетная скорость движения автомобилей на М-11 составит 150 км в час.