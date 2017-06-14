ГАТИ: Официального перекрытия Пулковского шоссе на выходных не будет

Участники строительства трассы М11 не подавали заявок в ГАТИ по поводу перекрытия Пулковского шоссе. Это значит, что в ближайшие выходные дорога перекрыта не будет.

Как рассказали "Фонтанке" в ведомстве 14 июня, срок информирования о перекрытии должен быть не менее трех суток. Это значит, что если даже подрядчик оперативно подаст все документы, к уик-энду он не успеет.

Ранее представители ICA construction, которая строит трассу, рассказали, что намерены перекрывать шоссе на 3,5 часа в течение трех ночей. Первое ограничение движения было запланированно уже на ближайшие выходные. Подрядчик упомянул, что перекрыть Пулковское шоссе в начале июня им помешал Петербургский международный экономический форум. Между тем 17 июня в Петербурге стартует еще одно международное событие – Кубок конфедераций ФИФА-2017.

В пресс-службе ICA Construction пояснили, что названные их представителем даты носили приблизительный характер. Все перекрытия будут происходить строго по согласованию с ГАТИ и другими ответственными службами.