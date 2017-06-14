Суд на Украине отказался признать незаконным запрет российских соцсетей

Высший административный суд Украины (ВАСУ) 14 июня отказал в удовлетворении иска гражданина Украины, студента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никиты Евстифеева к президенту Петру Порошенко о признании неправомочным указа о запрете в Украине российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов.

Заслушав позиции сторон, суд довольно быстро принял решение и огласил его резолютивную часть.

Коллегия судей отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" 31 мая. Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Введенные Украиной санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен на Украине на три года.