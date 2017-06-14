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14.06.2017 16:15

«Эспресс-помощь» собрала для петербургских бездомных рекордную сумму

Кофейная акция «Эспресс-помощь», которая проходила в конце мая, собрала для «Ночлежки» почти полмиллиона рублей – это рекордная сумма за все годы существования акции. Об этом сообщили в благотворительной организации после подведения итогов.

Восьмая «Эспресс-помощь» собрала для «Ночлежки» 472 553 рубля. Это деньги, которые перевели заведения-участники акции – посетители в них покупали кофе, а часть вырученных средств направлялись в пользу благотворительной организации.

В день акции кофе в пользу «Ночлежки» продавали по 175 адресам: это кафе, бары, рестораны, пабы и даже кофейные автоматы. Восьмая «Эспресс-помощь» охватила все районы Петербурга и собрала рекордную сумму за время своего существования. Из-за большого количества участников на подведение итогов акции ушел почти месяц.

Собранных денег хватит на полноценное сопровождение специалистов по социальной работе, юристов и психологов «Ночлежки» для 55 человек.

В организации отметили, что в среднем сопровождение «Ночлежки» занимает четыре месяца: в зависимости от ситуации каждого конкретного человека, сотрудники благотворительной организации помогают восстановить документы, устроиться на работу, найти съемное жилье, найти родственников, уехать домой, получить пенсию, оформить инвалидность, устроиться в интернат, оспорить мошенническую сделку с недвижимостью. И в итоге выбраться с улицы.

«Большое спасибо всем заведениям и их посетителям, которые вместе смогли собрать такую значительную сумму на нашу помощь бездомным людям! И нашей команде волонтеров, которые два месяца готовили акцию, чтобы она была для всех легкой и радостной. Здорово, что наше доброе дело становится все более масштабным и с каждым разом все больше охватывает Петербург», – сказала Анастасия Садовникова, координатор акции «Эспресс-помощь» благотворительной организации «Ночлежка».


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