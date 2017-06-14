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14.06.2017 15:50

Сын главы группы дольщиков ГК "Город" оказался в спецприемнике на Захарьевской

Сын дольщицы ГК "Город" Аллы Андреевой Павел стал одним из доставленных в спецприемник ГУ МВД на Захарьевской улице участников митинга на Марсовом поле.

Как сообщила "Фонтанке" Андреева 14 июня, третьи сутки ее 26-летнему сыну, страдающему серьёзными заболеваниями, не передают лекарства. По словам дольщицы, без медикаментов Павлу Андрееву нельзя принимать еду. В спецприемнике он отсиживает свой арест. Ранее Петроградский районный суд признал его виновным в неповиновении полиции и нарушении правил проведения митинга. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей и арестовали на пять суток.

В начале месяца Алла Андреева сама была оштрафована на 10 тысяч рублей. Такое решение принял Красносельский районный суд. Напомним, голодающие дольщики, в числе которых была Андреева, а также их товарищи расположились пикетом на Ленинском проспекте, у зданий строящегося ЖК "Ленинский парк". За это им вменили "нарушение порядка проведения митинга".

В ГУ МВД данную информацию опровергли. Ведомство уверяет, что все разрешенные к передаче вещи и медикаменты беспрепятственно передаются находящимся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, но в порядке живой очереди. Поэтому возможны задержки при передаче содержащимся там гражданам.


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