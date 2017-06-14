СМИ сообщили о вероятном переносе переговоров по Brexit

Консервативная партия Британии, утратившая абсолютное большинство в парламенте, и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) решили отложить до следующей недели объявление о создании коалиции. Причиной стал пожар в Лондоне. Таким образом, сторонам скорее всего придется перенести переговоры по Brexit, которые изначально планировалось начать 19 июня, сообщает 14 июня BBC News со ссылкой на источники в DUP.

Предполагалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер DUP Арлен Фостер сегодня же объявят о достигнутом соглашении совместно работать в парламенте после выборов. Однако, как рассказали BBC News собеседники, было бы неуместным делать какие-либо заявления в день трагедии. При этом отмечается, что переговоры проходят успешно.

В ночь на среду, 14 июня, на западе Лондона загорелся 24-этажный жилой дом. Известно о шести погибших и 64 пострадавших.

Досрочные парламентские выборы прошли в Великобритании 8 июня. Консервативная партия одержала победу, но утратила правящее большинство и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство.

28 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.