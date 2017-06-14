Яровая представила проект клятвы для вступления в гражданство России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила свой проект присяги для вступающих в гражданство России, передает 14 июня РИА «Новости».

Об этом сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«ЛДПР представила свой вариант проекта присяги, Яровая — свой вариант. Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать», — отметил Емельянов. По его словам, решено сначала собрать все предложения, поговорить с людьми, сделать общественное обсуждение, и только на основе всего этого уже принять решение.

Депутат выразил мнение, что текст должен быть коротким и емким. Вариант Яровой опубликовало РИА Новости, приводим его полностью:

"Я, …, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".

6 июня президент России Владимир Путин предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство России.

Володин после этого сообщил, что текст присяги будет подготовлен ко второму чтению законопроекта об отмене решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов сказал, что введение такой клятвы не нарушает права человека в стране.