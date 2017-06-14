Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга

Слово «инновация» упоминается, когда речь заходит о космической, авиационной промышленности, фармацевтике или IT. Когда дело касается одной из самых консервативных отраслей – строительства, то инновации начинают «пробуксовывать».

Для рынка недвижимости понятие «инновации» остается достаточно размытым. Какие решения применяются на петербургских стройках, можно ли считать их инновационными и есть ли экономическая целесообразность от использования этих технологий в строительстве, разбиралась «Фонтанка».

– Собственно в строительстве об инновациях говорить сложно. Прежде всего, потому что строительство – довольно консервативная область, и этот консерватизм в значительной степени объясняется огромной ответственностью за конечный результат, – говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. – Любые технологии подолгу отрабатываются, любые новые методы проходят апробацию на второстепенных объектах и только после этого используются массово. И, конечно, при таком подходе любая «новая» технология по факту оказывается не такой уж и новой, поскольку известна уже много лет.

Бывает, что новым называется хорошо забыто старое. Например, как некое ноу-хау рекламируют технологии «Куб 2,5» или «Куб 3» – универсальные конструктивные системы сборно-монолитного безригельного каркаса.

– Между тем, эти технологии применялись в Советском Союзе еще в 70-х годах, в частности, были широко распространены в районах с высокой сейсмоактивностью, – добавляет Денис Заседателев. – Или технология горизонтального наклонного бурения, которая использовалась еще в 60-х, но массовое применение получила в конце 90-х годов.

С тем, что стройка сама по себе консервативна, соглашается директор по строительству ГК «РосСтройИнвест», Виктор Тарасов. По его словам, придумать что-нибудь, чтобы в корне изменить технологию, очень трудно. 3-d принтеры для строительства – это пока неблизкая перспектива. А классику никто не отменял.

– Кроме того, все инвесторы сегодня испытывают трудности с финансированием, и для серьезных инноваций в комфорт-классе просто нет денег, – добавляет Виктор Тарасов. – В элитном жилье под инновациями обычно понимается попытки сделать дом «умным», но поскольку стандартов умного дома у нас нет, то каждый понимает под этим, что хочет, добавляя определенные опции к управлению инженерными системами дома. Можно ли считать это инновациями? Мне кажется нет. Это скорее некая модернизация, с учетом новой элементной базы и программного обеспечения.

По словам Екатерины Гуртовой, директора по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург», последние несколько лет на рынке жилищного строительства практически не появляется новых, действительно инновационных решений, связанных с характеристиками продукта.

– Безусловно, существует большое количество нормативных ограничителей, которые, зачастую, не позволяют внедрять в продукт какие-либо новые интересные элементы, – говорит Екатерина Гуртовая. – С одной стороны, то, что у нас жесткие нормы, – это хорошо, поскольку позволяет избегать чрезвычайных происшествий. Все-таки главное, что должно обеспечиваться – базовое строительное качество, от которого зависит и комфорт проживания, и, что особенно важно, безопасность для жителей. Тем не менее, вследствие ряда излишне жестких норм возникают чрезмерные ограничения и могут возникать сложности с внедрением интересных и востребованных клиентами решений.

Движение вперед

Тем не менее, новые проекты становятся все более продуманными и современными. Генеральный директор ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин считает, что то, что сейчас реализуется местными девелоперами в сегменте масс-маркет, в чем-то даже опережает западные проекты. Так, например, в Петербурге, пожалуй, уже в рамках любого проекта есть качественный детский игровой комплекс с антитравматичным покрытием, чего нет во многих европейских проектах.

– Когда-то строительная компания Setl City впервые предложила рынку ряд интересных опций в своих проектах, – говорит Олег Пашин. – Это велосипедные дорожки, малые архитектурные формы, яркие и красочные детские площадки, спортивные площадки для взрослых. Все это есть в жилых комплексах «Чистое небо» в Приморском районе города, GreenЛандия у метро «Девяткино», «Солнечный город» в Красносельском районе и в других проектах. Сегодня тот набор опций, который мы тогда представляли покупателям как абсолютную инновацию – такого не было у других застройщиков – сейчас стал привычным в качестве элементов благоустройства многих жилых комплексов. Поэтому в настоящее время мы активно ведем поиск новых решений.

В сегменте масс-маркет сегодня реализуется довольно много инновационных решений, обеспечивающих удобство проживания, формирование комфортной среды для жителей.

– Помимо общедворовых пространств, застройщики сегодня все больше обращают внимание на дизайн общих зон внутри дома, – продолжает Олег Пашин. – Светлые, «прозрачные», большие холлы, дизайн-проекты мест общего пользования на каждом этаже – это то, что, я думаю, будет реализовано в большинстве проектов комфорт-класса. Так, в компании Setl City уже многие годы применяется индивидуальный подход к оформлению мест общего пользования в домах любого класса – от масс-маркета до элиты.

В свою очередь Екатерина Гуртовая уверена, что действительно инновационные решения должны быть удобными и полезными.

– Покупателям важны не инновации ради инноваций, а действительно полезные, интересные, повышающие комфорт и удобство проживания проектные решения, – говорит эксперт. – В этой связи замечу, что ЮИТ в Санкт-Петербурге был и по праву остается лидером по внедрению именно таких, востребованных и нужных клиентам опций. В частности, мы предусматриваем в части квартир помещения для финских саун, по заказу клиентов, выполняем полную отделку и оборудование. Многие квартиры имеют большие финские балконы глубиной 1, 5 м. Новым для местного рынка проектным решением стали и помещения кладовых в подвальных этажах. Причем эти опции мы предлагаем и в наших жилых комплексах комфорт-класса, а не только в объектах, относящихся к уровню бизнес-класса и элиты, – и подобное предложение, по сути, отсутствует на рынке региона.

Даешь новации

Несмотря на упомянутый консерватизм строительной отрасли и необходимость совершенствования законодательной базы, инновационные технологии становятся неотъемлемой частью современного девелоперского бизнеса.

Например, в недавно стартовавшем проекте ЖК LIFE-Лесная запроектированы навесные фасадные системы повышенной энергоэффективности, которые позволят повысить теплозащитную характеристику зданий на 10-15 % по сравнению с нормативными требованиями. В рамках повышения энергоэффективности здания, чтобы избежать возможных повреждений утепления фасада в процессе его эксплуатации, проектом предусмотрены закладные магистрали для хладагента и места для установки внешних блоков сплит-систем, на въездных воротах в паркинг будут установлены автоматически включающиеся тепловые завесы.

– Рынок предлагает очень много интересных решений, которые мы готовы применить в наших будущих проектах, – говорит руководитель проекта жилой квартал LIFE-Лесная (ГК «Пионер») Владимир Стасенко. – Например, системы индивидуальной вентиляции с рекуператорами и с программируемыми в течение дня и недели режимами интенсивности и температуры. Эти решения не только могут снизить энергопотребление на обогрев всего здания и тем самым сократить размер счетов за отопление, они существенно повышают комфорт среды внутри самих квартир. Учитывая долгосрочный тренд на повышение стоимости услуг ЖКХ, расходы на которые напрямую зависят от энергоэффективности здания, группа компаний «Пионер» постоянно отслеживает все появляющиеся на рынке строительных материалов и технологий новинки.

Интересно решена система отопления квартир в «Образцовых кварталах» от застройщика ООО «Терминал-Ресурс». Она выполняется по технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов, устанавливаемых в каждом помещении, можно поддерживать комфортную температуру воздуха в любое время года. В каждой комнате можно установить нужную температуру воздуха, например, в детской и ванной комнате теплее, а на кухне и в гостиной прохладнее.

– Такая система отопления не только создает комфортную среду проживания, но и позволяет сэкономить до 30% на оплате коммунальных услуг, – добавили в компании.

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» использует при строительстве жилья современные изделия из сборного железобетона, которые производит на собственном строительном комбинате – СК «Муринский». Завод оснащен современным европейским оборудованием и позволяет компании перейти на полный цикл производства.

Трехслойные стеновые панели имеют в пять раз большую энергоэффективность, нежели стандартные. Сразу после монтажа достигается абсолютная прочность конструкции, а современная технология выполнения стыков панелей обеспечивает герметизацию наружных швов. Кроме того, застройщик разработали уникальные по габаритам вентиляционные блоки. У них уменьшено сечение, позволяющее экономить площадь жилого помещения без ухудшения вентиляции. Особый акцент сделан на жестком контроле качества изделий и подборе бетонных смесей заводской лабораторией.

– Сегодня все еще существует советский стереотип, что панельное жилье некачественное и дешевое, но это не так, – генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. – Со временем доля строительства из сборного железобетона будет расти, и данный стереотип постепенно уйдет в прошлое. Уже сегодня многие крупные компании строят дома комфорт и бизнес класса с применением данной технологии. Современные дома из железобетона - комфортные, теплые, с удобными эргономичными планировками, хорошей звуко- и шумоизоляцией и интересными архитектурными решениями.

Значительная часть инновационных технологий, в том числе и пришедших из-за рубежа, сейчас относится к смежным областям – проектированию, логистике, управлению процессами (BIM-технологии). В концерне ЮИТ, например, разработан собственный продукт на основе BIM-технологий – «Квинтет», который применяется во всех странах, где работает компания, в том числе в Петербурге и других регионах России.

– Практическая значимость внедрения этих технологий очевидна, – говорит Екатерина Гуртовая. – Мы вынуждены работать на высоко-конкурентном рынке, конкурируя, в том числе, и ценой продаж, и применение BIM-технологий позволяет эффективнее контролировать себестоимость и удерживать цены на продукт.

Дорого, но необходимо

Оправдано ли внедрение инноваций в строительстве в условиях кризиса? На этот вопрос застройщики отвечают утвердительно.

– Серьезные инновации внедряются не ради галочки, а потому что позволяют достичь какой-то вполне реального результата: ускорить технологический процесс, снизить себестоимость, получить более качественный конечный продукт, – говорит Денис Заседателев. – Взять хотя бы технологию стен в грунте или буронабивные сваи. Сегодня это – обыденное решение. А когда-то оно было революционным, поскольку позволяло строить дома в условиях плотной застройки без повреждений соседних зданий и без создания дискомфорта проживающим в них. Поэтому – да, использование инноваций в жилом строительстве оправдано.

Арсений Васильев приводит пример: запуск собственного строительного комбината помог компании оптимизировать расходы и снизить себестоимость на 3-5%. Теперь застройщик не зависит от сторонних производителей.

– Кроме того, постоянная работа по повышению качества продукта приводит к улучшению потребительских характеристик возводимого жилья, что, в среднесрочной и долгосрочной перспективе отражается на потребительском спросе, – говорит Арсений Васильев. – Компании, которые работают на перспективу, всегда открыты инновациям.

При этом разработка и внедрение инновационных продуктов всегда требует дорогостоящих решений. А практика показывает, что менталитет и технологическая культура самих покупателей жилья не доросли до современных технологий.

– Внедрение в проект любого технологического усовершенствования – это всегда вопрос баланса между себестоимостью и той ценой, которую потребитель готов платить за конечный продукт, – говорит Владимир Стасенко. – И сегодня, если просчитывать затраты на эксплуатацию, то сроки окупаемости таких усовершенствований могут исчисляться многими десятками лет, что не всегда является достаточным аргументом с точки зрения потребителя. В результате зачастую улучшения потребительских качеств квартир за счет внедрения энергоэффективных решений оказываются гораздо важнее той экономии расходов на ресурсы, которую они обеспечивают.

Что дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие продуманной политики в области инноваций сегодня – одна из самых острых проблем. Конечно, было бы неправильно перекладывать ответственность за внедрение инноваций в строительстве всецело на государство, однако общемировая практика показывает, что оно может и должно выполнять стимулирующую роль.

– Поддержка со стороны государства инициатив по внедрению энергоэффективных решений могла бы серьезно поспособствовать более широкому их распространению в новых жилых проектах. Такими мерами поддержки могут стать, например, налоговые льготы или снижениестоимости технологического присоединения к сетям для тех проектов, чья энергоэффективность превышает требования действующих нормативов, – считает Владимир Стасенко.

Не секрет, что многие технологии пришли к нам из-за рубежа, в основном потому что оборудование (землеройная и дорожная техника, башенные краны , бетононасосы, штукатурные станции, средства малой механизации и так далее) производится там, а импортозамещение в производстве технологического оборудования не работает.

– Бизнес самостоятельно эту проблему не решит, и здесь однозначно нужна поддержка государства, – добавляет Виктор Тарасов. – Действующие сегодня нормативные документы тормозом инноваций не являются, они являются скорее неким фильтром. Любой материал должен быть сертифицирован по санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям, и это абсолютно нормально.