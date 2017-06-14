В ЖК «Цветной город» можно приобрести квартиры с евроотделкой от 2,3 млн рублей

«Группа ЛСР» делает выгодное предложение: квартиры с евроотделкой по демократичным ценам.

В жилом комплексе «Цветной город» вы можете приобрести однокомнатные квартиры от 32 до 42 кв. м, двухкомнатные от 51 до 56 кв. м и трехкомнатные порядка 70 кв. м. Стоимость варьируется от 2,3 до 4,7 млн рублей.

Между Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охта строится новый микрорайон Санкт-Петербурга.

«Цветной город» – это масштабная территория площадью 2 334 391 кв. м с продуманным наполнением для комфортной семейной жизни. Комплекс является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено уже обжитым жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появится 10 школ на 8875 мест, 16 детских садов на 2540 мест, 4 поликлиники общей площадью 47 тыс. кв. м. и больница на 450 посещений в смену.

С центром Санкт-Петербурга «Цветной город» связывает Пискарёвский проспект, удобный выезд на КАД позволит легко добраться до других районов. Рядом станции метро Гражданский проспект и Академическая (15-17 минут на транспорте). Для комфорта будущих жителей предусмотрено создание прогулочных аллей и ухоженных двориков, появятся благоустроенные бульвары, а береговая линия реки Охты станет живописным местом семейного отдыха.

Сейчас идет активное строительство первых очередей комплекса. Первые дома здесь будут сданы уже в следующем году. Сдача строящихся корпусов №1 и №2 намечена на 4 квартал 2018 года, передача ключей жильцам – до 30 июня 2019 года. Ввод в эксплуатацию корпусов №5 и №6 состоится в 4 квартале 2019 года, ключи от квартир будут выданы жителям до 30 июня 2020 года.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

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