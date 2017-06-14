Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»

«Газпромбанк» аккредитовал второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области.

По условиям специальной акции на строящиеся жилые дома минимальная ставка «Газпромбанка» составляет 10,25% годовых при условии оформления комплексного страхования и первоначального взноса от 10%. Срок кредитования – до 25 лет включительно. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей. Отметим, что в «Газпромбанке» также действует военная ипотека. Процентная ставка для военнослужащих составляет 10,6% годовых при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита – 2 250 000 рублей.

Строительство второго этапа жилого комплекса «Город мастеров» было запущено в марте 2017 года. В состав войдет 4 дома, общая площадь которых составит 18,4 тыс. кв. метров. Площадь квартир в домах проекта варьируется от 37 до 92 кв. метров. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, общая площадь которых составит 911 кв. метров. Сдача домов второго этапа строительства намечена на II квартал 2019 года.

Жилой комплекс «Город мастеров» строится по единой архитектурной концепции, в проекте предусмотрены современные технологические решения: «скрытая» разводка коммуникаций, автономное отопление, стеклопакеты с 5-камерным профилем, бесшумные лифты. Всего новый жилой квартал будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. В конце прошлого года завершилось строительство первой очереди проекта: были введены в эксплуатацию 6 домов общей площадью около 32,5 тыс. кв. метров. Общая площадь проекта превысит 77 тыс. кв. метров.

Сегодня стоимость квадратного метра в проекте начинается от 39 000 рублей. Такая цена действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20%.

Справка о компании АО «Строительный трест»

