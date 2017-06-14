18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии «Всероссийское родительское собрание старшеклассников», где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.

По данным социологических опросов, более 60% выпускников считают, что при подготовке к ЕГЭ им не хватило поддержки родителей. 45% из них также отмечают, что в 11 классе у них были конфликты с родителями в вопросах подготовки и поступления, что сказалось на эмоциональном состоянии школьников.

Эксперты учебного центра MAXIMUM, за плечами которых опыт 50000 учеников, подчёркивают, что на протяжении всего 11 класса выпускники особенно сильно нуждаются в поддержке родителей. Школьники ждут помощи в подборе репетитора, выборе способа подготовки, определении с вузами и направлениями.

maximumtest.ru

Хотите разобраться во всех вопросах, с которыми встретитесь Вы и Ваш ребёнок в 11 классе?

18 июня в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум, на котором вы сможете:

-узнать, что ждать от ЕГЭ-2018 и как найти лучшего репетитора;

-узнать, на что нужно обращать внимание при подборе вузов;

-пройти бесплатную профориентацию и обсудить результаты со специалистом

maximumtest.ru

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: maximumtest.ru/events/vrs или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д.47/1, 5 этаж.

Начало в 12:00.