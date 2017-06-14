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14.06.2017 15:00

В Лондоне в результате пожара в многоэтажном доме пострадали 74 человека

По меньшей мере 74 человека пострадали в результате пожара, охватившего многоэтажное жилое здание в Лондоне, сообщает 14 июня британская газета The Guardian.

По данным издания, все 74 пострадавших были направлены в шесть разных больниц на территории британской столицы.

"20 человек из тех, кто пострадал, находятся в критическом состоянии. Наши мысли – со всеми, кого затронула (эта трагедия. – ИФ)", – приводит газета слова представителя служб спасения.

По последним данным, в результате сильнейшего пожара в многоэтажном здании в Лондоне погибли шесть человек.

Десятки людей были эвакуированы из 27-этажного жилого дома "Гренфелл Тауэр", который загорелся в ночь на среду. Британские СМИ сообщают, что возгорание началось на одном из нижних этажей, а затем огонь быстро распространился по всему зданию.

Yahoo News со ссылкой на данные инициативной группы местных жителей отмечает, что жильцы ранее жаловались на опасные условия проживания. В частности, в 2014 году они обращались в местную пожарную охрану по поводу проведенного в здании ремонта. Люди обращали внимание на то, что в доме только один вход, а в случае возгорания пожарным будет сложно попасть внутрь.

Кроме того, жильцы полагают, что огонь быстро распространялся из-за большого количества пластика, использованного в отделке.

Источник: "Интерфакс"


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