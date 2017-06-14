Смольный подал новый иск к экс-подрядчику стадиона на Крестовском

Очередной иск к ООО «Инжтрансстрой-СПб» подал комитет по строительству Петербурга.

Как сообщает 14 июня сайт Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, ведомство пытается взыскать 289,5 млн рублей с бывшего подрядчика стадиона на Крестовском острове. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Ранее апелляционная инстанция арбитража оставила без рассмотрения два иска комстроя к компании почти на 600 млн рублей – 289,5 и 291 млн. По данным «Фонтанки», первый иск касался невозвращенного телекоммуникационного оборудования, которое подрядчик успел принять для монтажа; второй — затрат на исправление недостатков, с которыми якобы пришлось разбираться новому исполнителю работ. Отказы суда были связаны с тем, что Смольный не смог должным образом уведомить ответчика о своих претензиях — его офис оказался закрыт.

Контракты на строительство стадиона и благоустройство окружающей территории были расторгнуты с дочерней компанией «Трансстроя» в конце июля прошлого года. Поводом стала задержка исполнения работ и претензии к их качеству. По этой причине в августе ФАС внесла «Инжтрансстрой-СПб» в реестр недобросовестных поставщиков. По подсчетам Смольного, компания не освоила 3,6 млрд рублей выплаченных авансов.