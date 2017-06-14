Дмитрий Синочкин: Реновация - это вам не лобио кушать

14.06.2017 15:10

Реновация протеста: Как отразится на строительном рынке московская программа по сносу хрущевок и что будет с петербургской реновацией? Памятники за "рупь": Кто продает и покупает памятники архитектуры? Система дает реверс: Дело компании "СПб.Элмонт". Об этом и многом другом говорим в программе "Квадрат".