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Квадрат
14.06.2017 15:10
Дмитрий Синочкин: Реновация - это вам не лобио кушать

Дмитрий Синочкин: Реновация - это вам не лобио кушать

Реновация протеста: Как отразится на строительном рынке московская программа по сносу хрущевок и что будет с петербургской реновацией? Памятники за "рупь": Кто продает и покупает памятники архитектуры? Система дает реверс: Дело компании "СПб.Элмонт". Об этом и многом другом говорим в программе "Квадрат".

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] – автор и ведущий программы "Квадрат", шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин и корреспондент интернет-канала Марина Муратова

Аудиоподкаст программы: 

 

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