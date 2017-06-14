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14.06.2017 15:10
Дмитрий Синочкин: Реновация - это вам не лобио кушать
Реновация протеста: Как отразится на строительном рынке московская программа по сносу хрущевок и что будет с петербургской реновацией? Памятники за "рупь": Кто продает и покупает памятники архитектуры? Система дает реверс: Дело компании "СПб.Элмонт". Об этом и многом другом говорим в программе "Квадрат".
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] – автор и ведущий программы "Квадрат", шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин и корреспондент интернет-канала Марина Муратова:
Аудиоподкаст программы:
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