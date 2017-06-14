Улицу Турку залило водой во время испытаний теплосетей

Улицу Турку в районе перекрестка с Пражской залило водой из дефектной трубы. «Теплосети Санкт-Петербурга» днем 14 июня проводят там испытания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, по предварительной информации, нагрузки не выдержала труба диаметром 50 см. Аварийные бригады выехали на место, чтобы откачать с дороги воду. Об ограничении движения не сообщается.

На время испытаний во Фрунзенском районе Петербурга теплоснабжение в домах отключено. Температура воды в трубах — 40 градусов.