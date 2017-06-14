В нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов

В нобелевской речи музыканта Боба Дилана нашли заимствования с сайта для студентов SparkNotes, сообщает 14 июня Slate.

Дилан в своем выступлении говорил, в частности, о влиянии на него таких книг, как «Одиссея» Гомера , «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и «Моби Дика» Германа Мелвилла.

Вскоре появились предположения, что Дилан, судя по всему, придумал цитату из «Моби Дика». Для творчества музыканта это характерно: например, в песне «Talkin' World War III Blues» он приписал некоторые «сфабрикованные» цитаты бывшему президенту США Аврааму Линкольну.

По предположению издания, вымышленная цитата из «Моби Дика» и другие предложения по этой книге в лекции Дилана собраны из фраз на сайте для студентов SparkNotes. Slate даже опубликовал таблицу, благодаря которой можно проследить «заимствования».

Комментариев со стороны Дилана пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Дилан выполнил условие для получения денежной части Нобелевской премии — написал и отправил в Шведскую королевскую академию свою лекцию.