При лондонском пожаре в небоскребе погибли шестеро
Полиция подтвердила гибель по меньшей мере шести человек при пожаре в многоквартирном жилом доме в Лондоне, сообщает SkyNews днем 14 июня.
Сообщается, что число жертв неокончательное, поскольку под завалами могут еще находиться люди.
Ранее сообщалось, что в посольстве нет данных о пострадавших при пожаре в Лондоне россиянах.
Пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. По последним данным, не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.
Источник: «Газета.Ru»