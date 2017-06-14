При лондонском пожаре в небоскребе погибли шестеро

Полиция подтвердила гибель по меньшей мере шести человек при пожаре в многоквартирном жилом доме в Лондоне, сообщает SkyNews днем 14 июня.

Сообщается, что число жертв неокончательное, поскольку под завалами могут еще находиться люди.

Ранее сообщалось, что в посольстве нет данных о пострадавших при пожаре в Лондоне россиянах.

Пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. По последним данным, не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.