В ГАСУ не заметили пожара

Помощь пожарных потребовалась в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете рано утром 14 июня. Огонь дальше стен не распространился, и в вузе его предпочли «не заметить».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании в доме №4 по 2-й Красноармейской улице поступила в начале седьмого утра. Из-за важности объекта, расположенного в центре города, на место выехали три расчёта. По данным ведомства, в коридоре обгорела часть стены на площади пять квадратных метров. Все работы у здания закончили в 07:46.

В самом университете пожар отрицают. «Фонтанке» уточнили, что было только задымление, но причина неизвестна. В настоящее время на месте работают пожарные дознаватели.