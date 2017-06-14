В СК рассказали о происхождении оружия «кратовского стрелка»

Игорь Зенков, открывший огонь по людям в подмосковном Кратово, приобретал оружие у коллекционеров, а также на блошиных рынках, заявила представитель подмосковного главка Следственного комитета Елена Фокина, передает 14 июня «Интерфакс».

«В настоящее время следователи не располагают данными, что Зенков был копателем исторического оружия. Все предметы исторической атрибутики, в том числе времен Великой Отечественной войны, он приобретал у коллекционеров и на «блошиных» рынках», — сказала она.

Она также сообщила, что на данный момент допрошено более 50 свидетелей и назначено более 30 судебных экспертиз по данному делу.

«При разборе завалов дома обнаружены: винтовка Мосина, сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовка Пибоди Мартини, винтовка «Арисака», гранаты РГД 33, М39 и М24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии», — рассказывала ранее СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, Зенков днем 10 июня начал стрелять в соседа из охотничьего ружья и по прохожим из окна своего дома. А затем поджег строение. Он также открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. Погибли четыре человека: два прохожих и два соседа. Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но он выстрелил по полицейской машине, разбив в ней стекло.

Тогда бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начали штурм дома, но стрелок сбежал из дома, а само строение поджег. Преступник был блокирован в лесу, после чего уничтожен.