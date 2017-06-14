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14.06.2017 14:45

«Дом надежды на Горе» отметит день рождения большим концертом

Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе» отметит свой 21-й день рождения театрализованным представлением. Праздник пройдет под девизом «21. Сегодня мы не пьем».

17 июня в деревню Перекюля Ленинградской области поздравить Центр приедут актеры театра «Лицедеи» и Анвара Либабова, в также петербургское театральное товарищество «Комик-трест» и Наталья Фиссон.

«Дом надежды на Горе» был открыт как первый в России благотворительный бесплатный реабилитационный центр для желающих преодолеть алкогольную зависимость и для членов их семей. Попасть сюда может любой желающий, кто действительно хочет решить свою проблему. Проходя здесь реабилитацию, люди обретают трезвость, возвращаются к нормальному образу жизни.

За все годы работы Центра помощь в нем получили почти 7000 зависимых от алкоголизма и более 7000 их родных и близких. В последние годы Центр оказывает большую помощь методическую консультационную помощь организациям и инциативным группам, то есть работает фактически как российский ресурсный центр. Его деятельность способствует профилактике социального сиротства, помогает укреплению семьи, ведь один выздоравливающий зависимый оказывает влияние не менее чем на 15 человек из своего ближайшего окружения.

«Дом надежды на Горе» реализует реабилитационные программы в первую очередь для социально незащищенных людей, на благотворительной основе. Это возможно благодаря пожертвованиям организаций и частных лиц, большой волонтерской поддержке и, что весьма важно, благодаря сотрудничеству с комитетом по социальной политике правительства Санкт-Петербурга, комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области и другими государственными структурами. Центр участвует в конкурсах на гранты и субсидии, ведет работу по привлечению благотворительных средств в формах проведения благотворительных аукционов и вечеров, краудфандинга (народного финансирования).

Тем не менее, вопрос сбора пожертвований на основную деятельность центра остается актуальным и насущным. И по-прежнему «Дом» уповает на доброту и отзывчивость тех, кто хорошо понимает, как важно сохранить центр в качестве бесплатного и благотворительного.

О работе Центра «Дом надежды на Горе», а также о том, как можно помочь организации, можно узнать на сайте www.houseofhope.ru.


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