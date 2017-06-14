На Комендантском автомобили подтопило грязевым раствором

Из-за ошибки в ходе строительных работ в Приморском районе Петербурга автовладельцев ждёт внеплановая поездка на мойку. Машины основательно забрызганы глиной.

Как сообщают очевидцы, похожая на цементный раствор жидкость с половины одиннадцатого утра 14 июня толчками выливается из люка у ЖК «Юбилейный квартал». Грязевая масса залила асфальт и подступы к припаркованным автомобилям, которые покрыты похожими на засохшую глину подтёками.

По данным «Фонтанки», у дома №53/1 подрядчики прокладывали подземные коммуникации, размывая грунт спецраствором под давлением. Предположительно, во время горизонтально направленного бурения они повредили ливневую канализацию, и грунт вперемешку с раствором начал выходить на поверхность.

При этом водопроводные магистрали новостройки городу ещё не переданы, так что устранение последствий остаётся на совести подрядчика.