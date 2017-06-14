Арест по семейным обстоятельствам

Эвелина Муртазина попросила арестовать себя вслед за дочерью, получившей восемь суток за участие в митинге на Марсовом поле. Фрунзенский суд внял родственному порыву.

В спецприемник на Захарьевской улице вечером 14 июня были помещены Ирина Муртазина и ее мама Эвелина. Их задержал ОМОН два дня назад на Марсовом поле, во время протестной акции. 19-летняя Ирина была осуждена на восемь суток за неповиновение полиции. Доказательств участия Эвелины не хватало, и судья Щербаков склонялся к тому, чтобы отпустить ее. Но женщина настояла на своем аресте.

Муртазины приехали в Петербург из Северной Осетии. Ирина перебралась к молодому человеку в октябре прошлого года, 45-летняя Эвелина переехала в феврале. 12 июня должна была состояться первая встреча ухажера с будущей тещей.

Местом тройного свидания выбрали Марсово поле. Молодой человек запаздывал. Вокруг было людно и шумно.

«В мегафоны звучали требования разойтись, но мы не придавали им значения, – вспоминает Муртазина-старшая. – В митинге не участвовали, плакаты мы тем более не держали, а фамилию Навального я до Дня России и не слышала».

ОМОН сжимал публику в кольцо, и мать с дочкой оказались на его границе. Полицейский, по словам женщины, впихнул Ирину в оцепление, ударив дубинкой.

«Я, само собой, за ней», – добавила Эвелина.

Обе оказались в одном автобусе, который доставил задержанных в 7-й отдел полиции на Малой Балканской улице. Муртазины по отлаженной полицейской схеме получили по два протокола – за неповиновение полиции (до 15 суток ареста) и нарушение правил митинга (штраф до 40 тысяч или обязательные работы).

Днем 13 июня задержанных доставили в Фрунзенский суд. Ирина Муртазина была в числе первых, ее дело рассматривал судья Вадим Фисунов. На должность он назначен в 2016 году, ранее работал следователем СКР и обрел популярность в качестве получателя резинового фаллоса от неонациста.

Ирина просила судью производство по делу прекратить. Она как могла объяснила случайность задержания, уточнив, что агитацию не вела, лозунги не выкрикивала, сопротивление не оказывала.

Судья Фисунов поверил полиции и арестовал Ирину на 8 суток и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Девушка, помещенная в отдельный автобус, отправила сообщение матери.

Очередь до Эвелины дошла во втором часу ночи 14 июня. Ее дело поступило судье Олегу Щербакову (назначен указом президента в 2012 году).

«Я отказалась от защитника и попросила дать мне срок, по возможности – не больше дочкиного, – вспоминает женщина. – Я сказала, что ожидала от государства защиты, а после Марсова поля у меня возникли сомнения насчет лояльности правительства к своему народу».

По словам Эвелины, судья Щербаков был озадачен просьбой, и он будто бы предложил женщине еще подумать, так как якобы намеревался ограничиться наказанием в виде двух суток ареста. Этот срок позволил бы Эвелине освободиться уже днем 14-го. То есть не ехать в спецприемник.

«Я настояла на длительном аресте», – уточнила подсудимая.

Судья вышел из совещательной комнаты с пятистраничным постановлением: «Признать Муртазину Эвелину Рафиковну виновной и назначить наказание в виде административного ареста на срок 8 суток».

Срок исчисляется с 12 июня.

Выносить решение по второму материалу, о нарушении правил митинга, судья Щербаков не стал. Эвелина обошлась без штрафа.

Муртазины воссоединились. В девять утра 14 июня они одним автобусом были доставлены в спецприемник на Захарьевской улице. К семи вечера они так и не получили койки.

«Перемещаемся из камеры в камеру. Но главное, мы вместе. Вместе и освободимся», – бодро говорит Эвелина.

Как следует из отчетов наблюдателей за судебными процессами, наказание 8 суток – штучное. По разу такой срок давали в Калининском и Дзержинском судах. Как правило, судьи отправляли задержанных в спецприемник на 5 или 10 суток.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»