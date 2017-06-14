Арест по семейным обстоятельствам
В спецприемник на Захарьевской улице вечером 14 июня были помещены Ирина Муртазина и ее мама Эвелина. Их задержал ОМОН два дня назад на Марсовом поле, во время протестной акции. 19-летняя Ирина была осуждена на восемь суток за неповиновение полиции. Доказательств участия Эвелины не хватало, и судья Щербаков склонялся к тому, чтобы отпустить ее. Но женщина настояла на своем аресте.
Муртазины приехали в Петербург из Северной Осетии. Ирина перебралась к молодому человеку в октябре прошлого года, 45-летняя Эвелина переехала в феврале. 12 июня должна была состояться первая встреча ухажера с будущей тещей.
Местом тройного свидания выбрали Марсово поле. Молодой человек запаздывал. Вокруг было людно и шумно.
«В мегафоны звучали требования разойтись, но мы не придавали им значения, – вспоминает Муртазина-старшая. – В митинге не участвовали, плакаты мы тем более не держали, а фамилию Навального я до Дня России и не слышала».
ОМОН сжимал публику в кольцо, и мать с дочкой оказались на его границе. Полицейский, по словам женщины, впихнул Ирину в оцепление, ударив дубинкой.
«Я, само собой, за ней», – добавила Эвелина.
Обе оказались в одном автобусе, который доставил задержанных в 7-й отдел полиции на Малой Балканской улице. Муртазины по отлаженной полицейской схеме получили по два протокола – за неповиновение полиции (до 15 суток ареста) и нарушение правил митинга (штраф до 40 тысяч или обязательные работы).
Днем 13 июня задержанных доставили в Фрунзенский суд. Ирина Муртазина была в числе первых, ее дело рассматривал судья Вадим Фисунов. На должность он назначен в 2016 году, ранее работал следователем СКР и обрел популярность в качестве получателя резинового фаллоса от неонациста.
Ирина просила судью производство по делу прекратить. Она как могла объяснила случайность задержания, уточнив, что агитацию не вела, лозунги не выкрикивала, сопротивление не оказывала.
Судья Фисунов поверил полиции и арестовал Ирину на 8 суток и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Девушка, помещенная в отдельный автобус, отправила сообщение матери.
Очередь до Эвелины дошла во втором часу ночи 14 июня. Ее дело поступило судье Олегу Щербакову (назначен указом президента в 2012 году).
«Я отказалась от защитника и попросила дать мне срок, по возможности – не больше дочкиного, – вспоминает женщина. – Я сказала, что ожидала от государства защиты, а после Марсова поля у меня возникли сомнения насчет лояльности правительства к своему народу».
По словам Эвелины, судья Щербаков был озадачен просьбой, и он будто бы предложил женщине еще подумать, так как якобы намеревался ограничиться наказанием в виде двух суток ареста. Этот срок позволил бы Эвелине освободиться уже днем 14-го. То есть не ехать в спецприемник.
«Я настояла на длительном аресте», – уточнила подсудимая.
Судья вышел из совещательной комнаты с пятистраничным постановлением: «Признать Муртазину Эвелину Рафиковну виновной и назначить наказание в виде административного ареста на срок 8 суток».
Срок исчисляется с 12 июня.
Выносить решение по второму материалу, о нарушении правил митинга, судья Щербаков не стал. Эвелина обошлась без штрафа.
Муртазины воссоединились. В девять утра 14 июня они одним автобусом были доставлены в спецприемник на Захарьевской улице. К семи вечера они так и не получили койки.
«Перемещаемся из камеры в камеру. Но главное, мы вместе. Вместе и освободимся», – бодро говорит Эвелина.
Как следует из отчетов наблюдателей за судебными процессами, наказание 8 суток – штучное. По разу такой срок давали в Калининском и Дзержинском судах. Как правило, судьи отправляли задержанных в спецприемник на 5 или 10 суток.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка:
12 июня на Марсовое поле в Петербурге вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек, включая несовершеннолетних. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.
Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь – студенты и школьники.