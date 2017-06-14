Арест по семейным обстоятельствам

Еще
22:38 14.06.2017
Новость часа
22:01
Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле
Пришлите свою новость!
22:33
Сенат США одобрил расширение санкций против РФ
22:27
Росздравнадзор забраковал сразу несколько серий популярного гепатопротектора
22:01
Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле
21:56
Бывшая компания экс-президента Балтийского банка вернет себе 400 млн долга
21:52
Корветы "Бойкий" и "Стерегущий" "уничтожили" корабельную группировку в Северном море
21:40
Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло
21:33
ФРС США повысила ставку
21:24
В результате стрельбы в Сан-Франциско погибли два человека
21:19
Эксперты: объем квартир с чистовой отделкой в Петербурге доходит до 40% предложения
21:06
США развернули в южной Сирии реактивные системы залпового огня
20:58
В Петербурге отметят 63-й день рождения Сергея Курехина
20:51
Жюри "Кинотавра" выбрало лучших в отечественном кино
20:38
«Удельная» открыта на вход и выход
20:25
«Радугу» закрывали из-за оставленного в туалете планшета
20:03
Вход в РНБ с площади Островского закрыт
19:59
"Удельная" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета
19:44
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек
19:38
Петербургские отели увеличили доходы от ПМЭФ на 10% по сравнению с прошлым годом
19:33
Очевидцы: ТРК «Радуга» эвакуировали из-за предмета с проводами
19:26
«Фонтанка» за 60 секунд – 14 июня
19:25
Станция «Электросила» снова доступна для пассажиров
19:19
Испытания теплосетей на Васильевском закончились, но горячая вода в дома не вернулась
19:14
Стрелявший в конгрессменов в США умер от ран
18:49
"Электросилу" закрыли на вход и выход
18:39
Суд не стал банкротить заемщика ИК «Энергокапитал»
18:36
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах
18:30
Личные вещи Одри Хепберн уйдут с молотка
18:19
В «Зенит» перешел полузащитник Кузяев из «Ахмата»
18:11
Блогеру Варламову запретили въезд на Украину
17:51
Следствие требует арестовать 17-летнего участника митинга в Москве
17:31
ММКФ объявил конкурсную и параллельную программу, а также членов жюри
17:30
В Петербурге суды вынесли 0,4 % оправдательных решений по задержаниям на Марсовом поле
17:15
Перевозчиком команд Кубка конфедераций внутри страны стала авиакомпания «Россия»
17:13
В массовом ДТП на Вербной пострадал водитель
17:12
Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?
17:09
Очередной топ-менеджер Аграрного университета подозревается во взятке
17:05
Акционеры «Ленэнерго» утвердили дивиденды и новый совет директоров
17:04
Очевидцы: У Исаакиевского эвакуировали машину с человеком в салоне
16:39
Горсуд обязал губернатора и ЗакС отменить закон, разрешающий монопольные закупки
16:32
К ответственности за участие в митинге на Марсовом поле привлечены 43 несовершеннолетних
16:32
Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин предстанет перед судом
16:26
Верховный суд вернул картину «Христос во гробе» из Русского музея коллекционеру Певзнеру
16:21
ГАТИ: Официального перекрытия Пулковского шоссе на выходных не будет
16:15
«Эспресс-помощь» собрала для петербургских бездомных рекордную сумму
16:05
Пользователям «ВКонтакте» предложили указать свою группу крови
15:58
Суд на Украине отказался признать незаконным запрет российских соцсетей
15:50
Сын главы группы дольщиков ГК "Город" оказался в спецприемнике на Захарьевской
15:49
На Комендантском автомобили подтопило грязевым раствором
15:33
СМИ сообщили о вероятном переносе переговоров по Brexit
15:27
Яровая представила проект клятвы для вступления в гражданство России
15:21
СМИ сообщили о пяти раненых при стрельбе в конгрессмена США
15:15
Финский премьер летает по стране за штурвалом самолёта
15:10
Дмитрий Синочкин: Реновация - это вам не лобио кушать
15:09
В США открыли огонь по конгрессменам, есть раненые
15:00
В Лондоне в результате пожара в многоэтажном доме пострадали 74 человека
14:53
Смольный подал новый иск к экс-подрядчику стадиона на Крестовском
14:48
Улицу Турку залило водой во время испытаний теплосетей
14:45
«Дом надежды на Горе» отметит день рождения большим концертом
14:45
В нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов
14:39
При лондонском пожаре в небоскребе погибли шестеро
14:38
В ГАСУ не заметили пожара
14:21
"Новая газета" отправила губернатора Ленобласти в отставку
14:16
В СК рассказали о происхождении оружия «кратовского стрелка»
14:09
Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал у ФБК и Навального удалить фильм «Чайка»
14:00
Боксера Кушиташвили не пустили на Украину
13:58
В туалете калининградского офиса обнаружили сетчатого питона
13:50
Депутаты потребовали вызвать главу ГУ МВД в ЗакС в связи с задержаниями 12 июня
13:38
Сотрудник петербургского метро пойдет под суд за «помощь коммерсантам»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.06.2017 20:52
59 Комментариев

Арест по семейным обстоятельствам

Эвелина Муртазина попросила арестовать себя вслед за дочерью, получившей восемь суток за участие в митинге на Марсовом поле. Фрунзенский суд внял родственному порыву.
Арест по семейным обстоятельствам
Ирина и Эвелина Муртазины в спецприемнике

В спецприемник на Захарьевской улице вечером 14 июня были помещены Ирина Муртазина и ее мама Эвелина. Их задержал ОМОН два дня назад на Марсовом поле, во время протестной акции. 19-летняя Ирина была осуждена на восемь суток за неповиновение полиции. Доказательств участия Эвелины не хватало, и судья Щербаков склонялся к тому, чтобы отпустить ее. Но женщина настояла на своем аресте.

Муртазины приехали в Петербург из Северной Осетии. Ирина перебралась к молодому человеку в октябре прошлого года, 45-летняя Эвелина переехала в феврале. 12 июня должна была состояться первая встреча ухажера с будущей тещей.

Местом тройного свидания выбрали Марсово поле. Молодой человек запаздывал. Вокруг было людно и шумно.

«В мегафоны звучали требования разойтись, но мы не придавали им значения, – вспоминает Муртазина-старшая. – В митинге не участвовали, плакаты мы тем более не держали, а фамилию Навального я до Дня России и не слышала».

ОМОН сжимал публику в кольцо, и мать с дочкой оказались на его границе. Полицейский, по словам женщины, впихнул Ирину в оцепление, ударив дубинкой.

«Я, само собой, за ней», – добавила Эвелина.

Обе оказались в одном автобусе, который доставил задержанных в 7-й отдел полиции на Малой Балканской улице. Муртазины по отлаженной полицейской схеме получили по два протокола – за неповиновение полиции (до 15 суток ареста) и нарушение правил митинга (штраф до 40 тысяч или обязательные работы).

Днем 13 июня задержанных доставили в Фрунзенский суд. Ирина Муртазина была в числе первых, ее дело рассматривал судья Вадим Фисунов. На должность он назначен в 2016 году, ранее работал следователем СКР и обрел популярность в качестве получателя резинового фаллоса от неонациста.

Ирина просила судью производство по делу прекратить. Она как могла объяснила случайность задержания, уточнив, что агитацию не вела, лозунги не выкрикивала, сопротивление не оказывала.

Судья Фисунов поверил полиции и арестовал Ирину на 8 суток и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Девушка, помещенная в отдельный автобус, отправила сообщение матери.

Очередь до Эвелины дошла во втором часу ночи 14 июня. Ее дело поступило судье Олегу Щербакову (назначен указом президента в 2012 году).

«Я отказалась от защитника и попросила дать мне срок, по возможности – не больше дочкиного, – вспоминает женщина. – Я сказала, что ожидала от государства защиты, а после Марсова поля у меня возникли сомнения насчет лояльности правительства к своему народу».

По словам Эвелины, судья Щербаков был озадачен просьбой, и он будто бы предложил женщине еще подумать, так как якобы намеревался ограничиться наказанием в виде двух суток ареста. Этот срок позволил бы Эвелине освободиться уже днем 14-го. То есть не ехать в спецприемник.

«Я настояла на длительном аресте», – уточнила подсудимая.

Судья вышел из совещательной комнаты с пятистраничным постановлением: «Признать Муртазину Эвелину Рафиковну виновной и назначить наказание в виде административного ареста на срок 8 суток».

Срок исчисляется с 12 июня.

Выносить решение по второму материалу, о нарушении правил митинга, судья Щербаков не стал. Эвелина обошлась без штрафа.

Муртазины воссоединились. В девять утра 14 июня они одним автобусом были доставлены в спецприемник на Захарьевской улице. К семи вечера они так и не получили койки.

«Перемещаемся из камеры в камеру. Но главное, мы вместе. Вместе и освободимся», – бодро говорит Эвелина.

Как следует из отчетов наблюдателей за судебными процессами, наказание 8 суток – штучное. По разу такой срок давали в Калининском и Дзержинском судах. Как правило, судьи отправляли задержанных в спецприемник на 5 или 10 суток.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»

Справка:

12 июня на Марсовое поле в Петербурге вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек, включая несовершеннолетних. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.

Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.

Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь – студенты и школьники.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (59)
MIGEL
14 июня 2017 г. 22:38
Anatolievna: Как же так?Не знать,что Северная Осетия часть России просто стыдно.
fox16
14 июня 2017 г. 22:35
В спецприемник попадают случайные люди,а выйдут несгибаемые оппозиционеры, такое власти никто не простит...
howo
14 июня 2017 г. 22:30
Anatolievna:
IMG_2186
Если Вы не в курсе.
rybalka
14 июня 2017 г. 22:20
DmitryM: При чём тут пары? В статье написано Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. что и вызвало у меня недоумение Или Вы хотите сказать, что в 187-ми городах решили встретиться будущие тёщи с будущими зятьями?
chernousova
14 июня 2017 г. 22:18
Батарейкин:
а вы оттуда по
нет, вынужденно... за их оклады свои идеи можно свернуть в трубочку и засунуть себе в то самое место.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Спецприемник на Захарьевской не справился с арестованными за митинг на Марсовом поле
Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло
В результате стрельбы в Сан-Франциско погибли два человека
США развернули в южной Сирии реактивные системы залпового огня
Вход в РНБ с площади Островского закрыт
"Удельная" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек
Очевидцы: ТРК «Радуга» эвакуировали из-за предмета с проводами
Станция «Электросила» снова доступна для пассажиров
Стрелявший в конгрессменов в США умер от ран
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?

В Хельсинки появился «вязаный» трамвай

В пятницу водителям, въезжающим на Крестовский, понадобится пропуск

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.