Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал у ФБК и Навального удалить фильм «Чайка»

Сергей Михайлов, пытающийся откреститься от клички криминального авторитета «Михась», подал иск в Люблинский районный суд Москвы о защите чести и достоинства – в фильме «Чайка» Навальный два года назад вспомнил про него в связи с оформлением швейцарской визы.

Как сообщают СМИ, он требует по 250 тысяч рублей с оппозиционера и его Фонда борьбы с коррупцией. Он также хочет, чтобы информация в фильме про генерального прокурора РФ, где Михайлов упоминается как глава Солнцевской ОПГ, была опровергнута и удалена.

При этом на сайте, посвященному расследованию ФБК об окружении генпрокурора и бизнесе его сына, фамилия Михайлова всплывает лишь косвенно — якобы швейцарский консультант Франсуа Тарен известен не только тем, что поспособствовал в получении статуса резидента Швейцарии Артему Чайке, но и тем, что помог «купить виллу и оформить швейцарскую визу Сергею Михайлову, главе Солнцевской ОПГ, более известному как «Михась».

Слово «Михась» на сайте содержит краткую справку о деятельности Михайлова: «Сергей «Михась» Михайлов. Криминальный авторитет 80-х и 90-х, предположительно возглавлявший Солнцевскую преступную группировку. За ОПГ числятся разбойные нападения, рэкет, изнасилования и убийства. В России против него неоднократно возбуждались и сразу закрывались уголовные дела. Бежал в Израиль, затем по поддельному паспорту в Швейцарию, где приобрел особняк и жил, пока не был арестован местной полицией. В Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией», – гласит расследование ФБК.

Напомним, Михайлов не впервые хочет, чтобы о нем забыли в интернете. Он обращался в Google и «Яндекс» с просьбой удалить 172 ссылки на сайты, которые также называют его главой ОПГ. http://www.fontanka.ru/2016/07/01/012/

В июне 2016 года Сергей Михайлов воспользовался законом о «праве на забвение» и через суд потребовал от «Яндекса» и Google удалить из поисковой выдачи 172 ссылки на материалы, где говорилось о его причастности к организованной преступности. Михайлов подчеркнул, что он никогда не был осужден по статье УК об организации преступного сообщества.

В мае 2017 года Люблинский суд Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный против Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией бизнесменом Алишером Усмановым. Поводом для иска стал фильм ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». В фильме, в числе прочего, говорилось, что Усманов передал дорогостоящую недвижимость людям из окружения Медведева, что авторы расследования расценили как взятку. Усманов также потребовал от Навального опровергнуть утверждение, что он был осужден за изнасилование в Узбекистане, произнесенное оппозиционером в одном из видеороликов. Суд требования Усманова удовлетворил более чем полностью. Истец просил удалить фрагменты фильма, содержащие порочащие его сведения, а суд предписал удалить весь фильм целиком.