Боксера Кушиташвили не пустили на Украину

Российского боксера Георгия Кушиташвили и часть российской делегации не пропустили на территорию Украины из-за того, что ранее они бывали в Крыму, сообщила 14 июня "Интефаксу" пресс-секретарь Федерации бокса России Влада Романова.

"Мы сейчас в оцеплении. Нас депортируют по причине того, что мы были в Крыму", – сказала она агентству.

По ее словам, всего назад в Россию отправляют семь человек – Кушиташвили, ее и журналистов, которые сопровождали делегацию.

Вместе с тем, девять человек из российской сборной, которые ранее не бывали в Крыму, на территорию Украины пропустили.

Романова подчеркнула, что во время организации поездки "украинская сторона гарантировала, что проблем не будет, однако нас просто пофамильно сняли с поезда".

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что не пропустила в страну группу представителей Федерации бокса РФ. По словам спикера Госпогранслужбы, восьмерым представителям российской Федерации бокса был поставлен запрет на въезд на Украину на три года.